Fury derrota a Makhmudov en su regreso tras más de un año de ausencia

El boxeador británico Tyson Fury, ex campeón mundial de los pesos pesados, se impuso por decisión unánime en Londres ante el ruso Arslanbek Makhmudov en su regreso este sábado al cuadrilátero tras quince meses de ausencia.

Los tres jueces declararon vencedor al "Gypsy King", de 37 años, al término de los doce asaltos disputados en el Tottenham Hotspur Stadium, en el norte de Londres, con un público mayoritariamente a su favor.

Fue la 35ª victoria de la carrera del inglés (frente a 2 derrotas y un empate) y la tercera derrota para su rival ruso, de 36 años (frente a 21 victorias).

Fury había colgado los guantes en diciembre de 2024 tras sufrir una segunda derrota ante el ucraniano Oleksandr Usyk, que fue apenas la segunda de su carrera.

Habituado a realizar giros de guion, anunció en enero que quería volver una vez más a la competición, poco después del accidente automovilístico en el que su rival inglés Anthony "AJ" Joshua perdió a dos amigos, y unos meses después del suicidio de su amigo Ricky Hatton.