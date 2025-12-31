Fury muestra sus condolencias por las víctimas del accidente de coche de Joshua

Tyson Fury expresó sus condolencias tras el accidente de coche en Nigeria, en el que murieron dos miembros del equipo de Anthony Joshua, antiguo campeón del mundo del peso pesado, que resultó herido.

Joshua se vio implicado en el accidente ocurrido el pasado lunes en la carretera que une Lagos e Ibadán, en el suroeste del país.

El promotor del boxeador informó que Sina Ghami y Latif Ayodele, "amigos cercanos y miembros del equipo" de Joshua resultaron muertos, mientras que Joshua, sin aparentes lesiones de gravedad, fue trasladado al hospital para someterse a pruebas.

Fury, del que se dijo que podría regresar de su retirada profesional para enfrentarse a Joshua en 2026, escribió en su perfil de Instagram: "Esto es muy triste. Que Dios les dé una buena cama en el cielo".

Unos minutos antes, el autodenominado 'Rey Gitano' había reavivado los rumores sobre su regreso al cuadrilátero al publicar una foto en redes sociales junto a uno de sus hijos y sobrinos con camisetas con el lema: "He vuelto".