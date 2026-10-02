Fútbol inglés teme "graves consecuencias" por el caso del City, que se defiende

La federación inglesa (FA) teme "graves consecuencias para la integridad del fútbol" por el caso del Manchester City, que este viernes anunció que ha recurrido el veredicto de culpabilidad de numerosas infracciones financieras por el que aún se desconocen las posibles sanciones, pero que ha provocado un seísmo en la Premier League.

El campeonato de fútbol más prestigioso del mundo, a través de una comisión independiente encargada de analizar el caso, declaró el pasado martes al Manchester City culpable de "graves" infracciones financieras entre 2009 y 2018, en particular por haber inflado artificialmente sus ingresos y reducido sus costes en más de 900 millones de libras (unos 1.200 millones de dólares).

La comisión determinó que el club había ocultado la verdadera situación de sus finanzas, afirmando que el City estaba "claramente en incumplimiento de los límites de gasto tanto de la Premier League como de la UEFA".

La entidad del noroeste de Inglaterra, que tenía de plazo hasta este viernes para presentar recurso, anunció haber dado ya este paso.

- "Pruebas irrefutables" exculpatorias -

"El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un conjunto completo de pruebas irrefutables que respaldan su posición en este caso", indicó en un comunicado el club, propiedad de un fondo emiratí, precisando que el recurso se presentó el jueves por la noche.

"La postura firme del club es que, por múltiples motivos, la opinión contiene claros errores sustanciales de derecho, de principio y de hecho y no es segura", añadió el comunicado.

Pero la FA teme que este asunto acabe teniendo grandes repercusiones en todo el sistema del fútbol inglés y aseguró que está "analizando cuidadosamente la decisión [de la comisión independiente] y sus implicaciones".

El City, que siempre ha negado estas acusaciones, aún desconoce cuáles son las sanciones a las que se enfrenta y que se harán públicas en una fecha sin precisar.

El equipo del norte de Inglaterra, que pertenece al jeque Mansur bin Zayed Al Nahayan, miembro de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos, se arriesga, en el escenario más severo, a perder varios títulos y a ser excluido del campeonato.

- Se desconocen posibles sanciones -

Otros clubes, como Everton y Nottingham Forest, fueron sancionados en el pasado con deducción de puntos por infracciones puntuales de las normas financieras.

Desde su paso a manos emiratíes, el Manchester City se ha convertido en el club dominador del fútbol inglés, con ocho títulos de la Premier League y la Liga de Campeones en 2023.

El caso ha sobrepasado ya los límites deportivos. El gobierno británico recordó el jueves que el City no está "por encima de las reglas", luego de las críticas que recibió el primer ministro y exalcalde de Mánchester, Andy Burnham, por sus declaraciones sobre el caso.

"Agradezco a City Football Group y a los propietarios de manera más amplia por el dinero que han invertido no solo en el (estadio) Etihad y el campus que lo rodea, sino también en la ciudad", declaró a la BBC el político laborista, que gobernó la ciudad del noroeste de Inglaterra de 2017 hasta junio de 2026.

Preguntado sobre si temía que los propietarios emiratíes decidan vender el club, respondió: "Estaría muy preocupado si se van. Han sido un gran colaborador en la transformación de Mánchester. Y por suerte, han hecho del Manchester City el club de dimensión mundial que es actualmente".

- Repercusiones más allá del fútbol -

La estrella de Oasis y gran aficionado al City Liam Gallagher también salió en defensa de su club en un mensaje publicado este viernes en X.

"Todo este odio dirigido al MAN CITY por parte de otros clubes debería dirigirse al ARSENAL, MAN UTD, LIVERPOOL. Ellos son los corruptos e intentan impedir que otros equipos ganen cosas, no el MAN CITY, nosotros intentamos ayudar a todos, somos como Jesús, preparados para morir en la cruz", escribió el cantante.

Etihad Airways, aerolínea emiratí y principal patrocinador del City, rechazó el veredicto de la comisión, negó que haya "participado nunca en acuerdos comerciales irregulares" y afirmó que está considerando emprender acciones legales contra la Premier League.

Otro factor de consecuencias insospechadas a tener en cuenta es la posible avalancha de reclamaciones de indemnizaciones por parte de clubes rivales del City.

Christian Purslow, exdirector general del Liverpool, declaró a la BBC que los clubes "harán cola para reclamar compensaciones".

Tras el parón de selecciones, el equipo entrenado ahora por Enzo Maresca volverá a la acción el 11 de octubre en Anfield contra el Liverpool, su gran rival deportivo en la última década.