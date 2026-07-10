Fútbol y educación se alían en Reino Unido para combatir el machismo

Frente a la llamada "crisis de los chicos perdidos", el fútbol y los educadores se han aliado en el Reino Unido para combatir los referentes machistas en la adolescencia.

Kaziah Cameron, de 14 años, nunca se ha sentido cómodo con los demás. De naturaleza callada, tenía tendencia a aislarse del grupo "por no saber comunicarse".

Pero desde hace casi dos años, este adolescente cuenta con un seguimiento particular y cada semana asiste, de manera paralela a sus clases, a un módulo de desarrollo "socioemocional" impartido por dos educadores.

Estos dos hombres, Ezekiel Agyemang y Matt Bishop, se encargan de esta formación, que aborda desde el desarrollo del cerebro masculino a las emociones, dividiendo en dos franjas de edad (12-13 años y 13-14 años).

"Usamos la ciencia para deconstruir clichés como que los hombres no deben llorar", cuenta Agyemang.

"Cuando hablamos de vulnerabilidad, o de fragilidad, dos sentimientos que todos podemos experimentar, se trata también de poner encima de la mesa el tema de la masculinidad", completa Bishop.

Las sesiones tienen lugar en la Our Lady and St Chad Catholic Academy, un centro educativo situado en Wolverhampton, al noroeste de Birmingham, en el marco de un programa impulsado por la asociación Football Beyond Borders (FBB).

- "Emociones encerradas" -

El grupo está constituido según las recomendaciones de los profesores, con "alumnos en abandono escolar, otros con dificultades, pero también con otros muy buenos", precisa Bishop.

Una vez que las clases terminan, los uniformes se cuelgan en el armario: es la hora del partido de fútbol.

Wolverhampton es la ciudad de los Wolves, un club emblemático del fútbol inglés, y ese es posiblemente el momento preferido de los alumnos.

En el caso de Kaziah, los resultados están ahí: el programa "me ha ayudado a abrirme (...) Me ha ayudado a hablar más porque no me gustaba nada hablar a la gente. Guardaba todas las emociones encerradas dentro de mí".

Fabian Myers, de 14 años, considera por su parte que "estar en un grupo de chicos, con hombres a nuestro alrededor que nos guían, hace que todo sea un poco más cómodo".

Admite que su idea de "lo que es ser un hombre estaba un poco difusa debido a internet".

La asociación se creó para luchar contra el abandono escolar de adolescentes de entornos desfavorecidos, pero se ha adaptado ahora ante el auge de influencers que difunden ideas sexistas.

"Los estudios muestran que el malestar que afecta a numerosos chicos jóvenes en la adolescencia se manifiesta primero con el abandono escolar", subraya el cofundador, Jack Reynolds.

Muchos de esos jóvenes buscan referentes masculinos en la red, los tengan o no en casa. Y eso les expone a caer en las redes de discursos sexistas y tóxicos.

- Impacto audiovisual -

En el Reino Unido, el debate sobre la masculinidad tóxica está encima de la mesa, especialmente después de la serie de televisión "Adolescencia" (Netflix), en la que un chico de 13 años se radicaliza después de entrar en contacto con ideas profundamente misóginas, hasta el punto de asesinar a una compañera de clase.

El exseleccionador de Inglaterra Gareth Southgate alerta desde hace varios años de los peligros de una generación de varones jóvenes que se sienten "perdidos" y "aislados". Acaba de estrenar un documental sobre el tema en la BBC.

"No nos lanzamos especialmente a los grandes debates en torno a la masculinidad tóxica", subraya Jack Reynolds.

"Lo esencial", dice, es "formar a adultos de confianza", que sean capaces de dialogar con los jóvenes "en el momento en el que buscan saber en qué tipo de hombre convertirse".

Su asociación está presente en 60 escuelas de tres regiones de Inglaterra: Londres, los Midlands del oeste y la región del Gran Mánchester (norte), llegando a casi 3.000 alumnos.

Un grupo de trabajo bautizado como "The Lost Boys" se lanzó en julio de 2025.

Es una coalición de diferentes sectores, entre ellos el fútbol y la educación, y está presidida por Paul Barber, el vicepresidente del club de fútbol del Brighton, con el objetivo de ver cómo extender el alcance de la labor de la asociación.