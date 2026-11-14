Gales gana a los All Blacks (35-28) por primera vez desde 1953

Gales venció a Nueva Zelanda (35-28) por primera vez en 73 años en la quinta jornada del Campeonato de las Naciones, gracias a cinco tries y a una defensa encarnizada durante la última media hora del partido disputado este sábado en Cardiff.

La victoria galesa es aún más sorprendente puesto que el XV del Puerro encadenó una serie de 24 derrotas en 26 partidos entre el Mundial 2023 y el pasado Torneo de las Seis Naciones.

Y aunque tres victorias (Italia, Fiyi y Japón) habían insuflado un poco de confianza a esta histórica nación del rugby, cuya federación tiene grandes dificultades financieras, nada permitía creer en una actuación semejante contra Nueva Zelanda, primera del ranking mundial desde la derrota sudafricana ante Francia (21-19) el viernes por la noche.

Pese a la derrota con un equipo muy renovado, aunque con alguna de sus estrellas como Beauden Barrett, Nueva Zelanda se coloca en el primer puesto del grupo Hemisferio Sur gracias a su doble bonus, un punto por delante de Sudáfrica.

El XV galés comenzó dominador y se colocó rápidamente con ventaja en el marcador tras seis minutos de juego gracias a dos tries (14-0).

Los All Blacks respondieron con un ensayo de Cortez Ratima, pero nunca consiguieron encontrar huecos en la defensa galesa y acabó pagando sus errores con un tercer try encajado, obra de Archie Griffin antes del descanso (21-7, 23').

En el tramo final del primer periodo, los All Blacks reaccionaron y empataron el partido con dos tries, el segundo con una contra de 60 metros después de robar el oval en un line-out (21-21 al descanso).

En la segunda parte los galeses no bajaron el ritmo y ocho minutos después de la reanudación volvieron a ponerse 14 puntos arriba (35-21).

El try de Peter Lakai para recortar la desventaja (35-28, 52') dio paso a media hora de incesantes oleadas negras, que los galeses, muy disciplinados, lograron contener hasta llevarse el histórico triunfo.

En el primer partido del sábado, Argentina ganó a Italia en Génova por 19-14.