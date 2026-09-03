Gaming panameño saca lecciones de evento competitivo regional

REDACCIÓN | El Deporte Electrónico (esports) panameño sumó una nueva experiencia internacional luego que una selección de siete videojugadores participara en el FIFAe Continental Championship 2026, el primer Campeonato regional de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, organizado por eConcacaf.

En el evento, celebrado en Ciudad de México, México, del 28 al 30 de agosto, se disputaban tres títulos en los videojuegos: Rocket League, eFootball Mobile y eFootball Console, y los ganadores aseguraban su cupo para competir en la FIFAe World Cup 2026, en Yeda, Arabia Saudita, del 16 al 25 de octubre.

Panamá tenía representantes en cada una de las modalidades, pero quedaron rezagados dejando a dos equipos de México y uno de EE.UU. coronarse campeones. “No se ha logrado el objetivo esperado”, señaló Alexandra Rangel, vicepresidenta de la Federación Panameña de Deportes Electrónicos (FEPAES).

“Nos jugó en falso algunas técnicas, por así decirlo...pero por supuesto que ha sido provechoso para Panamá, esto nos ha abierto a nosotros un panorama de oportunidades, un panorama y una visión muchísimo más grande, todos los atletas que pudieron viajar y participar en un evento de tal magnitud y también a los dirigentes, me incluyo, que pudimos ver evento de detalle mundial, de manera presencial, y vivir el proceso interno de lo que conlleva. venimos con una mente completamente diferente, y consideramos que vamos a hacer un salto cuántico ahorita mismo en tema del desarrollo de los esports en Panamá, a nivel competitivo y esperen que Panamá va a venir con muchos más resultados que ya hemos obtenido este año y que seguiremos obteniendo”.

Rangel afirmó que se concentrarán en la organización de ligas y circuitos para “detectar a los atletas, vamos a comenzar un plan de entrenamiento y desarrollo para prepararnos para las competencias internacionales, a través de eventos nacionales. Además de concretar el encuentro nacional de comunidades, que impulsa la captación de estos nuevos talentos, es la cita que une a todas las comunidades gaming de Panamá”.