Ganador también de la última etapa, Pogacar inscribe su nombre en el Tour de Romandía

Tadej Pogacar inscribió su nombre por primera vez en el Tour de Romandía, prueba que ha dominado de principio a fin con cuatro victorias de etapa, incluida la que acabó este domingo en el alto de Leysin.

El ciclista esloveno ha comenzado de manera ideal la transición entre su temporada de clásicas y la preparación para el Tour de Francia, en la que buscará un quinto título en julio.

Este domingo hubo que esperar hasta los últimos cientos de metros de la larga subida a Leysin (14,3 km al 5,9% de pendiente media) para que el gran favorito soltara al alemán Florian Lipowitz, su rival directo en la general, que le atacó varias veces antes de acabar cediendo ante Pogacar, que finalmente aventajó en 42 segundos al corredor del Red Bull.

Tercero a 2 min 44 del esloveno, tras haber terminado segundo de la prueba hace un año, el francés Lenny Martinez confirma a la vez su buen estado de forma en este inicio de temporada (ganador de la 8ª etapa de la París-Niza) y sus límites cuando se encadenan largas ascensiones.

Es la primera carrera por etapas de la temporada para Tadej Pogacar, que había ganado dos kilos de músculo y trabajado su explosividad para conquistar tres clásicas de las cuatro ya disputadas en 2026, fallando únicamente en París-Roubaix (2º por detrás de Wout van Aert).