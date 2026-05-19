Ganna se impone en la crono de la 10ª etapa del Giro, Vingegaard 13º

Filipo Ganna arrasó en la contrarreloj de la 10ª etapa del Giro de Italia, este martes en Massa, en la que Jonas Vingegaard, finalizó 13º y pudo acercarse a la maglia rosa, aún en manos del portugués Afonso Eulálio.

El ciclista italiano del equipo Netcompany Ineos recorrió los 42 km de la crono a una media asombrosa de 54,921 km/h, un récord para una contrarreloj de esta distancia en una gran vuelta, para firmar la octava victoria de etapa de su carrera en el Giro.

En un recorrido rectilíneo y totalmente llano, el antiguo doble campeón del mundo de la especialidad (2020, 2021) aventajó en casi dos minutos a su compañero neerlandés Thymen Arensman (1:54), autor de una buena operación en la general, y al francés Rémi Cavagna (1:59).

"He disfrutado mucho, sobre todo con una crono larga y con el perfil que tenía hoy. Muy feliz de este rendimiento y muy contento también de poder disfrutar en un trazado contrarreloj que me iba tan bien y sin subidas", celebró Ganna.

Vingegaard, al que no le favorecía el trazado, terminó 13º, exactamente a tres minutos de Ganna, es decir, con un tiempo peor que el de escaladores como Derek Gee o Ben O'Connor.

Insuficiente para arrebatar el maillot rosa al portugués Afonso Eulálio, que mantiene el liderato de la clasificación general por 27 segundos.

La undécima etapa, el miércoles, de 195 kilómetros entre Porcari y Chiavari, no debería suponer una amenaza para que Eulálio pierda la túnica rosa. Otra cosa será la llegada de la montaña el fin de semana.