Ganna se lleva la crono de Valladolid, Almeida recorta 10 segundos a Vingegaard

El italiano Filippo Ganna se impuso este jueves en la 18ª etapa de la Vuelta, una crono en Valladolid que se celebró sin incidencias, tras la que Jonas Vingegaard conservó el jersey rojo de líder, aunque Joao Almeida le recortó diez segundos y se coloca 40.

Ganna completó en un tiempo de 13 minutos exactos los 12,2 km de recorrido (inicialmente era de 27,2 km pero la organización lo recortó por "motivos de seguridad", un segundo menos que el australiano Jay Vine y ocho menos que Almeida.

"En la primera parte, no he encontrado el ritmo correcto y en la parte final, lo he dado todo. Estoy muy contento por hoy. Intentaré dar lo mejor para el equipo hasta el final", declaró Ganna a Teledeporte.

"Estas dos semanas han sido duras, un corredor de 83 kilos sufre mucho en las montañas. Estoy muy contento hoy", recalcó el italiano.

En la lucha por la general, Vingegaard, que terminó a 18 segundos del ganador, tiene ahora una ventaja de 40 segundos ante su máximo rival, que intentará el sábado arrebatarle el maillot en la subida a la Bola del Mundo, última oportunidad antes de la llegada a Madrid el domingo.

Los organizadores de la carrera anunciaron el miércoles que la crono se reduciría en 15 kilómetros, quedando en 12,2 km, después de que las protestas propalestinas afectaran el desarrollo de la carrera en días anteriores.

El despliegue de policías aumentó en Valladolid y dos manifestantes fueron detenidos por saltar al recorrido, según fuentes de la delegación del gobierno citadas por AFP.

Hubo una fuerte presencia propalestina con cientos de manifestantes agitando banderas a lo largo de la ruta y abucheando a los corredores del equipo Israel-Premier Tech, aunque la carrera no sufrió ningún percance.

Durante las etapas decimoprimera y decimosexta, fuertes protestas obligaron a cambiar la línea de meta para proteger a los ciclistas.

La decimonovena etapa tendrá un recorrido llano de 169,9 kilómetros entre Rueda y Guijuelo. Será la antesala de la última jornada de montaña.