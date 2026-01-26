Ganó Solita: Sorpresa en el Unión de Preparadores

El ejemplar Solita con la conducción de Abdiel Jaen se adjudicó el Clásico Unión de Preparadores por bolsa de $21,900 en premios en la séptima carrera de la programación dominical en el Hipódromo Presidente Remón.

Jorge Lau Cruz entrenó al ejemplar ganador propiedad del Stud Mercedes Racers que totalizó 1,14.1 para los 1,200 metros en una pista ligera y devolvió $23.20 a la primera posición.

Esta carrera tuvo gatera llena con 16 yeguas de 4 años y más de edad que se enfrentaron por el Clásico Unión de Preparadores en su versión 46.

Escoltaron a la ganadora Sol Premier, Kiss Gabriela, Lady Greely y cerro el marcador Lilith en la 5ta posición.

En el recinto de ganadores, el presidente de este gremio hípico Manuel Díaz entregó la copa al propietario ganador Federico Lau.