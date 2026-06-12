Gatera llena en el Clásico Bicentenario del Congreso Anfictiónico el domingo

Una inusual carrera, en cuanto al número de participantes, se presentará este domingo en la prueba de mayor renombre de la jornada del Hipódromo Presidente Remón, el Clásico Bicentenario del Congreso Anfictiónico, colmando la gatera al máximo de su capacidad

El evento, conmemorativo a la cita histórica convocada por el libertador Simón Bolivar en Panamá en el año 1826, se corre en el octavo cotejo en mil 400 metros, con premio de 29 mil dólares, pactado para las 5:25 p.m.

Dicha confrontación es reservada para todo caballo nacional de cuatro años y más edad, con una selecta y nutrida nómina de 16 participantes, presagiando una prueba de mucha adrenalina, de salida a meta.

En una competencia de difícil pronóstico, dado lo balanceado de la nómina, bien pudiera darse grades sorpresas en su resultado, ya que no se describe en el panorama una línea que señale ampliamente al posible ganador.

En este aspecto, según el registro de las gabelas, las mismas señalan en primer orden a la terna formada por ‘Blackrock’, con silla de Omar Hernández, ‘Blessed Quintus’ (Yonis Lasso y ‘Arranque Total’ (Raymundo Fuentes).

Brigo e Imperator a difícil competencia

Los equinos colorados Brigo e Imperator, de menores edades y experiencias que sus rivales, entran a una prueba de fuego, donde sus cualidades pisteras jugarán un papel importante para salir por la puerta ancha.

Brigo, con monta de Obeth Benitez, largará del carril externo número 16, cargando el peso máximo de la carrera.

Por su parte Imperator, con silla de Lorenzo Lezcano, centrará todas sus esperanzas apoyado en su gran velocidad, la cual tratará de utilizar para mantenerse por delante de sus rivales hasta la meta. El resto de los participantes se presentan con opciones sorpresivas a la victoria, en una carrera donde bien pueden salir nuestros representantes a la Copa Confraternidad del Caribe.