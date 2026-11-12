Gauff sigue viva en las WTA Finals con aguerrido triunfo ante Kostyuk

Con una fulgurante remontada en el segundo set, la estadounidense Coco Gauff derrotó este jueves a la ucraniana Marta Kostyuk y mantuvo esperanzas de avanzar a las semifinales de las WTA Finals en Indian Wells (California).

Para clasificar, Gauff necesita una derrota de su compatriota Jessica Pegula en el otro partido del jueves frente a la checa Linda Noskova, quien ya tiene un boleto asegurado por el Grupo 1.

Gauff, número cuatro del ranking mundial, cumplió con su parte del trabajo al derrotar por 6-4 y 7-5 a Kostyuk (10º), que desperdició tres pelotas para anotarse el segundo set.

La ucraniana ya estaba eliminada tras sus dos derrotas iniciales. Llegó a tener una ventaja de 5-1 en la segunda manga frente a una adolorida Gauff, que tuvo que recibir tratamiento médico en la parte baja de la espalda.

Sin embargo, la estrella local se mantuvo en pie en las tres pelotas de set que tuvo Kostyuk y después recuperó terreno pese a sus visibles problemas para servir.

A la ucraniana le fue ganando la frustración hasta permitir que la estadounidense se hiciera con seis juegos seguidos hasta sellar el triunfo ante el júbilo del público.

"Tengo un auto y cinco millones de razones para querer intentar ganar", dijo entre risas Gauff en referencia a los premios que recibirá la ganadora del evento.

"Estaba bromeando. La verdad es que solo trato de competir. Es el final de la temporada, así que intento darlo todo", afirmó. "Quizá si este partido fuera a mitad de temporada, puede que no lo hubiera terminado".

Gauff concluyó la fase de grupos con un balance de 2-1 que puede ser insuficiente si su buena amiga Pegula (1-1) derrota este jueves a Noskova, la vigente campeona de Wimbledon.

En el Grupo 2, la rusa Mirra Andreeva ya tiene un billete asegurado y el viernes se definirá si su acompañante en semifinales es la bielorrusa Aryna Sabalenka o la ucraniana Elina Svitolina.