Gauff y Rybakina avanzan con paso firme en el WTA 1000 de Dubái

Coco Gauff (4ª del mundo) se recompuso de su sorprendente eliminación en Doha la semana pasada con una cómoda victoria sobre Anna Kalinskaya (23ª) en el torneo WTA 1000 de Dubái este martes, mientras que Elena Rybakina (3ª) arrancó con un sólido triunfo.

La estadounidense, que perdió ante la lucky loser italiana Elisabetta Cocciaretto en su debut en Catar, no cometió el mismo error frente a Kalinskaya y avanzó en partido de segunda ronda por 6-4 y 6-4.

Gauff se enfrentará a la belga Elise Mertens (22ª) en octavos de este torneo WTA 1000, la segunda categoría en el circuito femenino tras los Grand Slams.

La estadounidense sufrió por momentos en Dubái, con 12 dobles faltas al servicio, pero quebró seis veces el saque de la rusa Kalinskaya para imponerse.

"No fue el más bonito, pero fue suficiente para hoy", dijo Gauff, tercera cabeza de serie. "Hubo bastante viento. Solo intentaba ajustarme; las dos estábamos teniendo problemas de consistencia en la pista", añadió.

- Rybakina ofrece una exhibición -

La flamante campeona del Abierto de Australia y primera cabeza de serie, Rybakina, ofreció en tanto una exhibición imponente al superar a la australiana Kimberly Birrell (94ª) por 6-1 y 6-2 en apenas 60 minutos.

La kazaja se enfrentará a la croata lucky loser Antonia Ruzic en octavos.

"En general, estoy contenta con el resultado y con el partido, y ahora solo necesito descansar y prepararme para mañana", dijo Rybakina, quien se reencontró con la victoria tras caer en cuartos de final en Catar.

Además, Mirra Andreeva (7ª) y Belinda Bencic (13ª) avanzaron a segunda ronda por retirada de sus rivales.

También se retiró la española Paula Badosa (70ª) cuando perdía 6-4 y 0-0 contra la ucraniana Elina Svitolina (9ª).

El torneo de Dubái, uno de los 10 WTA 1000, se vio afectado por las bajas de la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, y de la seis veces campeona de Grand Slam Iga Swiatek (2ª).

-- Resultados del Torneo de Dubái

. Individual femenino - 2ª ronda:

Elena Rybakina (KAZ/N.1) derrotó a Kimberly Birrell (AUS) 6-1, 6-2

Antonia Ruzic (CRO) a Anastasia Zakharova (RUS) 6-1, 6-7 (2/7), 6-1

Belinda Bencic (SUI/N.9) a Sára Bejlek (CZE) no se presentó

Elina Svitolina (UKR/N.7) a Paula Badosa (ESP) 6-4, 0-0 y abandono

Cori Gauff (USA/N.3) a Anna Kalinskaya (RUS) 6-4, 6-4

Elise Mertens (BEL) a Emma Navarro (USA/N.14) 6-2, 6-2

Sorana Cirstea (RUM) a Linda Nosková (CZE/N.10) 6-1, 6-4

Magda Linette (POL) a Ekaterina Alexandrova (RUS/N.8) 6-2, 4-6, 6-1

Clara Tauson (DEN/N.12) a Peyton Stearns (USA) 6-2, 6-4

Iva Jovic (USA/N.16) a Diana Shnaider (RUS) 6-4, 1-6, 6-0

Jessica Pegula (USA/N.4) a Varvara Gracheva (FRA) 6-4, 6-0

Mirra Andreeva (RUS/N.5) a Daria Kasatkina (AUS) no se presentó

Jaqueline Cristian (RUM) a Ella Seidel (GER) 6-0, 0-0 y abandono