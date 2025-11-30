Gilgeous-Alexander lidera al Thunder a duodécima victoria consecutiva en la NBA

Oklahoma City Thunder se mantuvo como líder indiscutible de la Conferencia Oeste de la NBA al imponerse este domingo 123-115 sobre los Portland Trail Blazers y lograr su duodécima victoria consecutiva con Shai Gilgeous-Alexander como máximo anotador con 26 puntos.

A continuación las tres escenas más relevantes de la jornada:

- Oklahoma City tomó revancha frente a los Blazers -

Tras los primeros 21 partidos de la temporada, Oklahoma City se ha consolidado como el mejor equipo de la NBA con un balance de 20 victorias y apenas una derrota, precisamente la que sufrió ante los Blazers dirigidos por el brasileño Tiago Splitter.

En el Moda Center (Portland), la historia fue completamente distinta gracias a los 26 puntos del canadiense Gilgeous-Alexander, diez de ellos desde la línea de tiros libres.

"Queríamos jugar con determinación", afirmó el escolta, Jalen Williams. "Eso deriva en errores no forzados del rival y abre el partido para nosotros, también nos eleva la intensidad en defensa".

"Es bueno que tengamos partidos cerrados, siempre trato de mantenerme en conexión con el equipo, tenemos un cuadro muy talentoso".

Los campeones defensores cuentan con el mejor inicio de temporada desde la temporada 2015-16 en la que Golden State ganó los primeros 20 partidos de manera consecutiva.

Por los Blazers, el israelí Deni Avdija destacó con un triple doble de 31 puntos, 19 rebotes y 10 asistencias.

- Dominicano Anthony-Towns se luce ante Toronto -

Los New York Knicks no tuvieron problemas para superar 116-94 a los Toronto Raptors frente a 19.812 aficionados en el mítico Madison Square Garden en el corazón de Manhattan.

El cuadro canadiense anotó la primera canasta del partido y sostuvo el liderato por unos segundos, el resto del juego fue todo para los neoyorquinos que tuvieron una racha de hasta 14 puntos al hilo.

El dominicano Karl Anthony-Towns fue el máximo anotador con 22 puntos mientras que el alero Josh Hart completó un doble-doble con 20 puntos y 12 rebotes.

"Fuimos muy disciplinados esta noche", comentó Hart. "Trato de correr y hacer mi mejor esfuerzo, todas las noches me toca hacer algo diferente".

Hart, de 30 años, suma 48 rebotes y 28 asistencias en sus últimos cuatro partidos.

Jalen Brunson, a quien Mike Brown consideró un candidato al premio al Jugador Más Valioso (MVP), fue el tercer mejor anotador con 18 unidades en una noche de pobre efectividad desde la cancha con un 32% (6/19).

Pese a la derrota, Toronto reporta una mejora significativa en sus primeros 20 partidos con 14 triunfos y seis derrotas a diferencia de los cinco triunfos y 15 derrotas del 2024.

- Durant eleva sus números -

Los Houston Rockets derrotaron 129-101 al Utah Jazz y lograron su tercera victoria consecutiva detrás de 25 puntos y siete rebotes del estelar Kevin Durant.

Durant, de 37 años, superó al miembro del Salón de la Fama, Alex English, con 10.660 canastas convertidas y se ubica en solitario en el undécimo puesto de la lista histórica de la mejor liga de baloncesto del planeta.

"Nos concentramos en sus principales piezas de ataque y eso ayudó mucho", dijo el entrenador, Ime Udoka. "Hicimos doble marca en algunas jugadas y luego entendimos que otros tenían que anotar".

El cuadro tejano fue amplio dominador del partido pese a encontrarse en condición de visitante y alcanzó a liderar hasta por 37 unidades.

Houston dominó la batalla por los rebotes 50-33 y lanzó para un 53%(46/87) desde la cancha.

Luego de la victoria de este día, Houston se ubica en el tercer lugar de la Conferencia Oeste a cinco juegos del líder Oklahoma City Thunder.