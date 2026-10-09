Giro de Lombardía, gran ocasión para que Del Toro gane su primer "monumento"

En gran forma y sin la presencia de Tadej Pogacar, el mexicano Isaac del Toro está ante una gran oportunidad para ganar el sábado el Giro de Lombardía, el 5º y último "monumento" de la temporada ciclista.

Pogacar, ganador en Lombardía en los últimos cinco años y compañero de Del Toro en el equipo UAE Emirates, se recupera de la caída que sufrió durante la última Vuelta a España, a finales de agosto.

Del Toro ha demostrado en las últimas semanas que se encuentra en un gran momento de forma: se impuso en el GP de Montreal a mediados de septiembre, apenas una semana antes de acabar en 5ª posición en el Mundial en ruta, sobre el mismo recorrido en Canadá, y 6ª en la prueba contra el crono.

El jueves, en el Giro del Piamonte, una prueba preparatoria para Lombardía, el ciclista de 22 años y tercero en el último Tour de Francia, fue uno de los protagonistas al atacar a 18 km de la meta, en la principal subida de la jornada.

- Quinto el año pasado -

Sólo pudo seguirle el neozelandés Finn Fisher-Black y ambos se mantuvieron escapados hasta que el pelotón les dio caza poco antes del último kilómetro de la prueba, que finalmente ganó el francés Dorian Godon.

No obstante, Del Toro, que ya fue quinto en la última edición del Giro de Lombardía, se ha quejado de molestias en una rodilla desde el Mundial de Canadá.

Para dar una idea de lo conseguido por Pogacar en el "monumento" ciclista más montañoso (tiene el récord de victorias junto a Fausto Coppi, aunque el esloveno lo logró en cinco ediciones consecutivas), todos los ganadores anteriores al líder del UAE están ya retirados: Vincenzo Nibali, Thibaut Pinot, Esteban Chaves, Jakob Fuglsang...

Con la excepción del neerlandés Bauke Mollema, vencedor en 2019, y que a sus 40 años se despedirá el sábado del ciclismo profesional.

El recorrido de esta clásica será, un año más, implacable: 239 km entre Bérgamo y Como y seis puertos de montaña, para un desnivel positivo final de 4.600 metros.

Los principales rivales a la victoria en Lombardía deberían ser el belga Remco Evenepoel y el francés Paul Seixas, sin olvidar tampoco que puede tener el enemigo en casa, con el estadounidense Brandon McNulty, el nuevo campeón del mundo.

- Evenepoel y Seixas, los grandes rivales -

Evenepoel, segundo el año pasado tras Pogacar, se proclamó campeón del mundo contra el crono en Canadá y aunque falló en la prueba en línea, se rehízo una semana después con el título de Campeón de Europa.

Aunque seguramente debe seguir teniendo presente la edición de 2020, cuando estuvo cerca de matarse: en el descenso del Muro de Sormano el belga se salió en una curva y cayó al vacío desde una altura de 10 metros, con el resultado de una fractura de la pelvis y una contusión pulmonar.

Seixas, a sus 20 años, está siendo la sensación de la temporada y Lombardía es sin duda el "monumento" que mejor se adapta a sus características de escalador.

También aparecen como aspirantes a la victoria el británico Tom Pidcock, el italiano Giulio Ciccone y el estadounidense Matteo Jorgenson.

Lo que sí está claro es que habrá un nombre inédito en el palmarés de los "monumentos", luego de que 12 de los últimos 13 se los hayan repartido entre Pogacar y Mathieu van der Poel, con la excepción de Wout van Aert en el último París-Roubaix.

Y al igual que el esloveno, el neerlandés y el belga no estarán en la salida de Bérgamo el sábado.