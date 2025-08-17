Giroud marca en su vuelta a Ligue 1 pero el Lille empata en Brest

El veterano atacante francés Olivier Giroud regresó al campeonato de su país este domingo, marcando el primer tanto del Lille en el empate 3-3 en el campo del Brest, en la primera jornada de la Ligue 1.

Giroud, de 38 años y máximo goleador histórico de la selección francesa con 57 tantos, llevaba trece años fuera de la liga francesa, desde que abandonó el Montpellier en 2012.

Fue pasando sucesivamente por Arsenal, Chelsea, AC Milan y Los Ángeles FC, antes de afrontar ahora un año de contrato con el Lille.

Giroud marcó en el minuto 11 y su compañero islandés Hakon Haraldsson amplió la cuenta en el 26, aunque el Brest equilibró después con un doblete del maliense Kamory Doumbia (34, 51).

El belga Ngal'ayel Mukau puso de nuevo al Lille con ventaja, en el 66, y Julien Le Cardinal estableció en el 75 el 3-3 definitivo.

El vigente campeón, el París Saint-Germain, juega en el último turno de este domingo, en el campo del Nantes.

El subcampeón Marsella abrió la Ligue 1 2025-2026 el viernes con una derrota 1-0 en Rennes, mientras que el Mónaco cumplió el sábado en su arranque, con una victoria tranquila por 3-1 ante Le Havre.