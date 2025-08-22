Deportes

Gladiadoras buscan cupo para el Mundial

Panamá ocupa el noveno puesto del ranking mundial, tanto en la categoría masculina como la femenina

Gladiadoras buscan cupo para el Mundial
Cortesía | Jugadores de la selección femenina de Flag Fútbol de Panamá en competencia.
Gladiadoras buscan cupo para el Mundial
ML | Nuevo uniforme.
Yalena Ortiz
22 de agosto de 2025

Panamá se prepara para conseguir uno de los cinco cupos que otorgará el Campeonato Continental IFAF Americas Flag 2025, que se celebrará en el estadio Virgilio Tejeira, en el distrito de Penonomé, del 11 al 14 de septiembre.

En conferencia de prensa, el presidente de la Asociación de Fútbol Americano de Panamá, Luis Navas, detalló que será la primera vez que un evento continental entregará los cupos para un Mundial, el de Alemania 2026.

“Esta es la primera vez que un torneo continental será clasificatorio, y tendremos la presencia de 34 equipos de 12 países, entre ellos las selecciones femeninas de México, Estados Unidos y Canadá, que recientemente obtuvieron las medallas en los World Games 2025 de Flag Football”, explicó Navas.

En la competencia participarán equipos en las categorías masculina, femenina y juvenil (Sub-15 y Sub-17). Además de la ronda regular, se jugarán partidos de “playoff” y de posicionamiento, para definir a los cinco mejores clasificados.

“Ir a Penonomé nos ofrecía la posibilidad de organizar una gran villa deportiva, con cinco canchas simultáneas en las que se jugará desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., los días viernes, sábado y domingo”, indicó el dirigente.

$!Gladiadoras buscan cupo para el Mundial

Otros eventos

En octubre, Panamá será subsede de los Juegos Centroamericanos de Flag Football en las categorías masculina y femenina, con la participación de cinco países, en el estadio Emilio Royo de Juan Díaz, del 27 al 30 de octubre.

Para cerrar el año, la selección femenina participará en los Juegos Bolivarianos en Ayacucho, Perú, del 28 de noviembre al 2 de diciembre, como país invitado.

Clasificatorio para club que viajará a México

ml | “Hemos recibido una invitación formal del NFL FLAG para participar en la primera edición del campeonato de clubes femenino Sub-15, que será en enero en la Ciudad de México. Para este evento, hemos preparado un clasificatorio en el que todas las academias de Panamá están invitadas. Se hará en el renovado Emilio Royo el próximo 19 de septiembre para escoger el equipo que nos va a representar en la competencia”, anunció el federado Luis Navas.

Navas explicó que, tras la implementación del programa Talent ID, las academias han reforzado sus equipos, por lo que se espera un muy alto nivel y la participación de por lo menos cinco equipos.

“Todas las academias tienen las puertas abiertas para que participen. Es un torneo gratuito para que puedan competir y sus jugadoras son las que viajarán a México”, explicó.

Tags:
Deportes
|
Mundial
|
Jugadores
|
flag fútbol
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR