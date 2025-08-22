$!Gladiadoras buscan cupo para el Mundial

Panamá se prepara para conseguir uno de los cinco cupos que otorgará el Campeonato Continental IFAF Americas Flag 2025, que se celebrará en el estadio Virgilio Tejeira, en el distrito de Penonomé, del 11 al 14 de septiembre.

En conferencia de prensa, el presidente de la Asociación de Fútbol Americano de Panamá, Luis Navas, detalló que será la primera vez que un evento continental entregará los cupos para un Mundial, el de Alemania 2026.

“Esta es la primera vez que un torneo continental será clasificatorio, y tendremos la presencia de 34 equipos de 12 países, entre ellos las selecciones femeninas de México, Estados Unidos y Canadá, que recientemente obtuvieron las medallas en los World Games 2025 de Flag Football”, explicó Navas.

En la competencia participarán equipos en las categorías masculina, femenina y juvenil (Sub-15 y Sub-17). Además de la ronda regular, se jugarán partidos de “playoff” y de posicionamiento, para definir a los cinco mejores clasificados.

“Ir a Penonomé nos ofrecía la posibilidad de organizar una gran villa deportiva, con cinco canchas simultáneas en las que se jugará desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., los días viernes, sábado y domingo”, indicó el dirigente.