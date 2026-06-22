Gobierno ordena cierre de oficinas públicas desde las dos de la tarde por partido de Panamá en el mundial

El Gobierno ordenó el cierre de las oficinas públicas, nacionales y municipales, en todo el país a partir de las 2:00 p.m., de este martes 23 de junio, con motivo del segundo encuentro de la selección de Panamá en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, el cual está programado para las 6:00 p.m.

La medida fue establecida mediante el Decreto Ejecutivo n.º 20 del 22 de junio de 2026, firmado por el presidente de la República, José Raúl Mulino. El documento señala que las instituciones deberán laborar de manera ininterrumpida hasta las 2:00 p.m., y prohíbe la adopción de horarios distintos a los establecidos en la normativa.

Panamá enfrentará a Croacia en el Toronto Stadium, en Canadá.

La medida no incluye a las instituciones que prestan servicios considerados esenciales para la población. Entre ellas figuran el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), así como los hospitales, clínicas, policlínicas y centros de salud de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud.

También continuarán funcionando el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), los servicios postales y el Metro de Panamá, S.A.