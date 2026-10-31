Golden State Valkyries logran su primer título de la WNBA

Las Golden State Valkyries conquistaron este sábado el primer título de su historia en la WNBA al derrotar 68-63 a las Atlanta Dream en el séptimo y decisivo partido de las Finales, impulsadas por los 30 puntos de Gabby Williams en el Chase Center de San Francisco.

Apenas en su segunda temporada en la WNBA, las Golden State Valkyries hicieron historia al convertirse en el primer equipo del deporte profesional estadounidense en conquistar un campeonato apenas dos años después de su creación.

"Me dijeron que debía ser paciente en la primera mitad y fue muy duro", dijo Williams, quien alzó el premio a la Jugadora Más Valiosa de las Finales (MVP).

Williams, de 30 años y quien había anotado 26 puntos en el sexto juego, dio un ejemplo de superación durante el partido al anotar dos puntos en la primera parte para luego explotar con 28 unidades en el complemento, asegurando el título del cuadro californiano.

"Todo lo que fue necesario era un grupo de buenas personas, no tenemos estrellas, tenemos jugadoras que quieren hacer las cosas de la mejor manera posible", agregó Williams.

La pívot Kiah Stokes (13) y la base Verónica Burton (11) se combinaron para 24 de los 47 rebotes de las campeonas de la WNBA.

Stokes, quien suma su cuarto título de WNBA, recuperó un rebote clave con 54 segundos por jugar que al mismo tiempo le permitió elevar la ventaja a siete puntos, sentenciando el partido a favor del cuadro morado.

El esfuerzo defensivo de las Valkyries en el tercer cuarto, en el que limitaron a Atlanta a 14 unidades, terminó siendo clave para superar un déficit de nueve puntos que posicionó por un momento a Atlanta como favorito para llevarse la corona.

"Esto es un ejemplo de que cuando le pones amor y corazón puedes ganar títulos de la WNBA", comentó la entrenadora de segundo año, Natalie Nakase.

Después de terminar en el segundo lugar de la tabla en la temporada regular con un récord de 32-12, superaron a las Dallas Wings (2-1) en la primera ronda, Las Vegas Aces (3-0) en semifinales y Atlanta Dream (4-3) en las Finales.

De esta manera, la WNBA puso fin a su 30ª temporada con la primera definición en un séptimo partido de unas Finales.

La liga, fundada en 1996, había coronado a las Houston Comets en una serie a partido único frente a las New York Liberty en su temporada inaugural.