Golpe de autoridad del PSG, milagro del Real Madrid en Roma

El París Saint-Germain, vigente doble campeón de Europa, dio un golpe de autoridad al ganar 4-1 al City en Mánchester, en una segunda jornada de Champions en la que el Real Madrid se llevó un triunfo milagroso de Roma.

En el Olímpico de la capital italiana, el equipo de José Mourinho naufragó durante buena parte del partido, que parecía sentenciado cuando los romanos ganaban por 3-1 a falta de 10 minutos.

La Roma se adelantó con un gran disparo de Martin de Roon (20), respondió Kylian Mbappé con un tiro desde la frontal (25), pero dos goles de Malen (51', 57') volvieron a hundir al equipo merengue.

- Remontada in extremis -

Pero los cambios de Mourinho resultaron decisivos: los jóvenes Carlos Espí (82') y Endrick (85') empataron el encuentro y el veterano Antonio Rüdiger dio el triunfo a los blancos con un cabezazo sobre la bocina (90').

"Hemos encajado dos goles que no me han gustado, pero son parte del fútbol. Luego hemos dado la vuelta con coraje, coraje de los jugadores. Hemos creído siempre. Es una victoria importantísima para nosotros", destacó Mourinho.

El técnico se refería sobre todo al segundo tanto encajado, que se originó con una pérdida de balón en el centro del campo tras un intento de tacón de Vinicius.

El delantero brasileño acabó sustituido en una noche nefasta para él, ya que poco antes de comenzar el partido se conoció la sanción de cuatro partidos por su expulsión el pasado fin de semana, lo que le privará de jugar el Clásico contra el Barcelona el 25 de octubre.

- El campeón se reivindica -

En el primer partido en casa tras ser declarado culpable de más de un centenar de infracciones a las reglas financieras de la Premier League, el City fue arrollado por un PSG que reivindicó su condición de actual rey del fútbol europeo.

Dos obras de arte de Désiré Doué (13') y Ousmane Dembélé (15') en menos de dos minutos bastaron al equipo francés para encarrilar un triunfo que selló Vitinha antes del descanso (32').

El City, con Pep Guardiola en las gradas viendo a su exequipo, trató de reaccionar y recortó diferencias con Erling Haaland (53' y 75'), pero Maghnes Akliouche (62') ya había puesto a salvo a los parisinos, con la ayuda del portero del City, el italiano Gianluigi Donnarumma.

- Paseo del Liverpool -

En el primer turno, el Liverpool se paseó por Linz y le endosó un 6-3 al LASK, con un primer tanto del uruguayo Ronald Araujo y triplete del francés Bradley Barcola.

Tras dos jornadas, hay nueve equipos que han sumado el pleno de 6 puntos: PSG, Barcelona, Aston villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting, Arsenal, Real Madrid y Betis.

El equipo andaluz, entrenado por Manuel Pellegrini, remontó ante el Oporto para imponerse por 3-2 en Sevilla.

Aston Villa y Stuttgart derrotaron este miércoles a Fenerbahçe (6-0) y Slovan de Bratislava (3-0).

Esta segunda jornada registró un récord de goles en esta competición desde que se disputa con este formato.

Entre los partidos del martes y miércoles se marcaron un total de 78 goles, con una media de 4,3 por encuentro.

- Récord de goles -

El Bodø/Glimt noruego sigue con el traje de matagigantes y derrotó por 1-0 al Dortmund, con un solitario gol de Fredrik Sjøvold.

Los subcampeones de Europa en 2024 fueron la última víctima ilustre de un equipo que ya ha ganado en su coqueto estadio (8.200 espectadores, el más pequeño de la competición) a Manchester City, Inter y Sporting.

La jornada confirmó el mal inicio de torneo de los equipos italianos: tres derrotas y el empate de la Roma, con Inter y Nápoles sin puntuar tras dos fechas disputadas.