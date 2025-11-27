“Gracias por traernos esa medalla de oro”

El presidente de la República, José Raúl Mulino felicitó al Cabo 2do de la Policía Nacional, Ángel Cortés, ganador de la presea dorada de la modalidad Libre (86kg) en Lucha, en los Juegos Bolivarianos que se celebran en Perú.

“Un panameño de pura cepa, quien demostró su dominio en la Lucha en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, en Perú. Gracias por la medalla de oro que nos trajo a Panamá este oficial y quiero también felicitar a los otros medallistas y todos los participantes de nuestro país”, recalcó el gobernante.

El ‘Team Panamá’ para Ayacucho – Lima 2025 tiene a 112 atletas, que compiten en 21 deportes de los 41 que están en el programa deportivo de la justa, del 22 de noviembre y hasta el 7 diciembre, y en la que participan 17 países