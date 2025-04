Grand Slam Track, la prometida "revolución" del atletismo, toma la salida en Kingston

Grand Slam Track, el ambicioso circuito impulsado por Michael Johnson que promete "revolucionar" el atletismo, se presenta este fin de semana con su reunión inaugural en Kingston (Jamaica), una de las capitales del esprint.

El lanzamiento ha generado una enorme expectativa en el mundo del atletismo, donde la serie aspira a convertirse en un referente y rival de la Diamond League.

El estadounidense Michael Johnson, uno de los mejores velocistas de la historia, ganador de cuatro oros olímpicos, defiende su proyecto como un audaz intento de revitalizar el interés por este deporte tras años de declive.

El nuevo formato pretende ofrecer más duelos entre los mejores atletas de pista del mundo en los largos períodos que transcurren entre Mundiales y Juegos Olímpicos.

"A la gente le encantan las carreras (...) Y en el núcleo del Grand Slam Track está lo mejor de los mejores atletas: sólo los más rápidos, compitiendo cara a cara cuatro veces al año", dijo Johnson el año pasado sobre sus planes.

La primera de las cuatro paradas del Grand Slam Track de 2025 tendrá lugar entre viernes y domingo en Jamaica con grandes figuras sobre la pista y también muchas interrogantes en el aire.

"Esta nueva liga revolucionará el deporte y volverá a poner el atletismo en el mapa", prometió Johnson, de 57 años, al dar a conocer su iniciativa el pasado junio.

Después de Kingston, la serie se instalará en Estados Unidos para las citas de Miami (2 al 4 de mayo), Filadelfia (30 de mayo al 1 de junio) y Los Ángeles (27 al 29 de junio).

En un hecho inédito, 48 atletas tienen contrato con la nueva organización y estarán presentes en las cuatro competencias para asegurar la continuidad a ojos del público. A ellos se unirán 48 "aspirantes" en cada parada.

Los 96 atletas (48 mujeres y 48 hombres) están clasificados por especialidad en 12 grupos de ocho, cada uno con dos carreras en tres días y una clasificación acumulativa (los ocho velocistas cortos compiten en 100 m y 200 m).

- Ni Lyles ni Richardson -

La propuesta de Johnson está respaldada por una financiación sin precedentes, con primas enormes para el atletismo que van desde los 100.000 dólares para el ganador a los 10.000 para el último clasificado.

Para su puesta de largo en Kingston, Grand Slam Track reúne a un magnífico cartel de 32 medallistas de los Juegos de París de 2024, entre los que relucen estrellas como las estadounidenses Sydney McLaughlin-Levrone y Gabby Thomas.

Sin embargo, en un duro revés para las ambiciones de Johnson, ninguno de los actuales campeones olímpicos de 100 metros -Noah Lyles y Julien Alfred- están en la lista, así como otras sensibles ausencias como la carismática velocista estadounidense Sha'Carri Richardson.

Los grandes atletas europeos también han eludido en gran medida una reunión que se celebra a principios de temporada, sólo unas semanas después del Campeonato Mundial en pista cubierta de China.

"Es imposible tener a todo el mundo en el estreno", recalcó Johnson, que consideró "irrespetuoso" centrarse más en quienes no estarán presentes.

Una futura participación de estas figuras como "aspirantes" en próximos encuentros sigue siendo posible.

"No todo es una cuestión de dinero. ¿Dónde están los patrocinadores de fuera del atletismo?", se preguntaba un escéptico Noah Lyles en su podcast, antes de desear éxito a la aventura: "Me encantaría equivocarme".

- Una plataforma "profesional" -

Por su parte, Rai Benjamin, campeón olímpico de 400 metros vallas, puso en duda la viabilidad financiera del proyecto.

"Me pregunto cuánto tiempo podrán durar. No van a ganar dinero ni este año ni el que viene", sostuvo Benjamin en una postura que tuvo la réplica de Johnson.

"He lanzado varios negocios exitosos en mi vida, y ninguno de ellos ganó dinero desde el principio, no funciona así", dijo el texano a The Times.

El circuito ha atraído unos 30 millones de dólares en financiación de inversores, al tiempo que ha asegurado acuerdos de retransmisión en Estados Unidos con CW y NBC así como Eurosport en Europa y Asia y TNT en el Reino Unido.

Con este respaldo financiero, Johnson espera "ofrecer a este deporte una plataforma profesional con un enfoque empresarial".