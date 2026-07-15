"Grandioso", "Baño histórico": la prensa española celebra el pase de La Roja a la final

"Baño histórico", "!Qué grandes!", "Grandioso": la prensa española no escatimó en adjetivos este miércoles para celebrar la clasificación de La Roja a la final del Mundial luego de su victoria 2-0 ante Francia.

"Una España extraordinaria deja en nada a Francia", escribe en portada el periódico deportivo AS, que definió a los Bleus como "la mejor selección en lo que llevábamos de campeonato", con "gigantes como Mbappé, Olise y Dembélé".

"La segunda estrella, ese milagro, está un poquito más cerca", sentencia el rotativo madrileño.

El periódico generalista El País menciona en su portada a una "Prodigiosa España" junto a una foto del lateral Pedro Porro, autor del segundo gol.

"Baño histórico", titula Marca, otro periódico deportivo con sede en Madrid, destacando la "exhibición táctica" del seleccionador Luis De la Fuente.

Para el periódico catalán La Vanguardia, "España toma la Bastilla", dice en alusión a la fiesta nacional francesa.

Otro periódico generalista, ABC, destaca el "enorme esfuerzo colectivo y un derroche de ideas en ataque" de España en un partido "titánico".