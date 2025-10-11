Haaland, el jugador con menos partidos internacionales que alcanza los 50 goles

Erling Haaland sigue destrozando récords: el noruego se convirtió este sábado en el jugador que menos partidos internacionales ha necesitado para alcanzar los 50 goles, con un triplete logrado en su 46º partido, la victoria contra Israel (5-0) en la clasificación para el Mundial 2026.

El gigante del Manchester City anotó sus goles 49, 50 y 51 con Noruega, con la que promedia más de un gol por partido, un ritmo completamente inédito en el fútbol internacional, según la empresa de estadística Opta.

El más cercano al noruego en alcanzar este hito fue el inglés Harry Kane, quien tuvo que esperar hasta su 71ª internacionalidad para marcar su 50º gol con los Three Lions.

El brasileño Neymar lo logró en su 74ª aparición con la camiseta auriverde y Haaland ha sido dos veces más rápido que el francés Kylian Mbappé, quien marcó 50 goles en 90 partidos internacionales. Una estadística idéntica a la del polaco Robert Lewandowski.

El argentino Lionel Messi (107 partidos) y el portugués Cristiano Ronaldo (114 partidos) tuvieron que esperar aún más tiempo.

Haaland está teniendo un inicio de temporada fantástico: además de sus goles con la selección noruega, líder de su grupo de clasificatorias para el Mundial 2026, ya suma nueve dianas con el Manchester City en siete jornadas de la Premier League, y tres goles en dos jornadas en la Liga de Campeones.