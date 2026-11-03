Haas despide a Ocon y Câmara lo reemplazará en el GP de Brasil

El francés Estéban Ocon fue despedido este martes por la escudería Haas, que lo reemplazará en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 del fin de semana con el joven local Rafael Câmara.

Ocon, de 30 años, fue desvinculado luego de que la escudería estadounidense lo apartara del Gran Premio de México, donde fue sustituido por el japonés Ryo Hirakawa.

El piloto francés, con experiencia en 198 carreras en seis equipos de la máxima categoría del automovilismo, sumó solo siete puntos esta temporada, frente a los 23 de su compañero británico Oliver Bearman.

Su salida para el final del curso ya estaba asegurada, pero su adiós se precipitó tras lo sucedido en México.

Durante el fin de semana circularon rumores sobre un supuesto altercado físico con miembros de la escudería, una versión negada por Ocon y Haas.

"Creemos que esto redunda claramente en el mejor interés del equipo de cara al futuro. Las conversaciones que finalmente se mantuvieron entre el equipo y Estéban siguen siendo un asunto interno", explicó el director de Haas, Ayao Komatsu, en un comunicado.

Ocon será reemplazado a partir de la vigésima cita de la Fórmula 1, en Sao Paulo, por Rafael Câmara, un talento de 21 años que es miembro de la Academia Ferrari.

Câmara lidera el campeonato de Fórmula 2 con siete puntos de ventaja sobre el búlgaro Nikola Tsolov. Será el segundo brasileño de la parrilla junto a Gabriel Bortoleto, de Audi.

Su presencia al volante de Haas para la próxima campaña había sido confirmada el mes pasado.

El equipo destacó además el desempeño del piloto nordestino durante las pruebas realizadas en agosto.

"Conocemos las capacidades de Rafa y estamos deseando darle la bienvenida al equipo este fin de semana para su debut en la Fórmula 1 al volante del VF-26 en Brasil", añadió Komatsu.

Tras la carrera de Sao Paulo, donde el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) estrenará el título mundial, restan los Grandes Premios de Las Vegas, Catar y Abu Dabi.