Hamilton buscará desde la pole su tercer triunfo en México; Antonelli va por el título

El piloto británico Lewis Hamilton largará el domingo desde la 'pole position' del Gran Premio de México, mientras que el italiano Kimi Antonelli saldrá cuarto en pos de convertirse en el campeón más joven de la Fórmula 1.

Hamilton se impuso con su Ferrari en la clasificatoria con un tiempo de 1:16.514 por delante del británico George Russell, de Mercedes (1:16.523), y de su coequipero Charles Leclerc (1:16.633).

Antonelli, líder del Mundial de pilotos, fue quinto en la clasificación con 1:16.707, pero largará cuarto por la penalización que el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, recibió por un contacto con Liam Lawson, de Racing Bulls, en la segunda práctica del viernes.

Hamilton, de 41 años, consiguió su primera pole position de la temporada en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde ha ganado la carrera en dos ocasiones, en 2016 y 2019.

"Es mi primera pole con Ferrari y la número 105 de mi carrera. Me gusta ese número", dijo Hamilton tras recibir el reconocimiento de la pole de manos del seleccionador mexicano, Rafa Márquez.

El domingo, a Antonelli en su Mercedes le bastará con finalizar entre los nueve primeros para asegurarse el título mundial a los 20 años y 68 días.

El récord vigente del piloto campeón más joven le pertenece aún a Sebastian Vettel. El alemán se consagró campeón en 2010 con 23 años y 134 días.

Además, Antonelli busca darle a Italia el título mundial que espera desde la coronación de Alberto Ascari en 1953.

- Alonso y Checo desde el fondo -

Tras un inicio sólido, Fernando Alonso salió de la pista por problemas mecánicos y de la clasificatoria; dejó un buen tiempo de 1:18.908, pero no libró el primer corte.

El piloto español de Aston Martin ocupará el lugar 18 en la parrilla de salida.

Los dos autos de Cadillac fueron eliminados en la qualy 1. El mexicano Sergio "Checo" Pérez comenzará desde la posición 21 su Gran Premio número 300.

Pérez tuvo un sábado complicado. Por la mañana no pudo participar en el tercer ensayo por problemas mecánicos.

"Habernos perdido la práctica 3 nos costó muchísimo porque la pista cambió mucho", dijo Pérez tras quedar eliminado. "Es una pena porque era un día donde podíamos haber hecho algo de diferencia".

El mexicano descartó la posibilidad de no terminar la carrera el domingo porque "ya cambiamos el motor, entonces deberíamos de estar bien".

"Tengo confianza de que vamos a terminar y más que eso, para mí es más importante empezar a pelear", remató.

El finlandés Valtteri Bottas largará desde el último puesto por la penalización de 50 posiciones que recibió el viernes por el cambio de cinco componentes en la unidad de potencia.

Tras una segunda qualy de alto nivel, quedaron eliminados el argentino Franco Colapinto y el brasileño Gabriel Bortoleto.

Colapinto comenzará con su monoplaza de Alpine desde la posición número 12. Bortoleto a bordo de su Audi será decimocuarto en la parrrilla de salida.

La carrera del domingo está programada para las 14H00 locales (20H00 GMT). Se correrán 71 vueltas en un circuito de