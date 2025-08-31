Hamilton será penalizado con cinco puestos en la parrilla del GP de Italia

El británico Lewis Hamilton será penalizado con cinco puestos en la parrilla de salida del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 de la próxima semana, después de haber contravenido el reglamento sobre la velocidad este domingo en el Gran Premio de Países Bajos, anunciaron los comisarios de carrera.

El piloto de Ferrari pasó a una velocidad demasiado alta en un sector del circuito antes de la entrada en boxes y luego no ralentizó lo necesario al entrar en esos boxes, indicaron los comisarios en un comunicado.

"Los datos mostraron que el piloto entró (en el sector anterior a los boxes) a unos 20 km/h menos que durante los ensayos", explicaron, estimando que esa reducción de velocidad "no es significativa" y que el piloto "no frenó fuertemente" en su entrada en boxes, como obliga el reglamento de la F1.

La sanción por ese tipo de infracción es de diez puestos de penalización en la parrilla de salida del siguiente Gran Premio, pero fue reducido a la mitad porque el siete veces campeón del mundo "intentó reducir su velocidad y frenar un poco antes", puntualizaron los comisarios.

Hamilton, que tiene la posibilidad de recurrir su sanción, fue también penalizado con la resta de dos puntos en la clasificación general del Mundial de pilotos.

El Gran Premio de Países Bajos fue catastrófico este domingo para Ferrari ya que sus dos pilotos, Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, tuvieron que abandonar durante la carrera.

