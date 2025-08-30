Hassan y Kiros baten récords y ganan el maratón de Sídney

La neerlandesa Sifan Hassan y el etíope Hailemaryam Kiros destrozaron este domingo los récords del recorrido y se proclamaron vencedores del maratón de Sídney, en las categorías femenina y masculina, respectivamente.

Hassan, campeona olímpica de la especialidad en París 2024, se impuso con autoridad en su debut en la élite del maratón mundial, registrando un tiempo de 2h18:22, por delante de la keniana Brigid Kosgei.

El año pasado, la etíope Workenesh Edesa Gurmesa se impuso con récord incluido, pero esta vez la estrella neerlandesa Sifan Hassan la superó por más de tres minutos.

El etíope Kiros también estableció un nuevo récord al detener el crono en 2h06:06, cruzando la meta frente a la Ópera de Sídney con una ventaja de unos diez segundos sobre su compatriota Addisu Gobena.

El keniano Eliud Kipchoge, considerado por muchos como el mejor maratonista de todos los tiempos, no pudo sumar su duodécimo título y concluyó en la novena posición.

El corredor de 40 años se mantuvo en el grupo de cabeza hasta la mitad de la prueba, con un ritmo frenético, pero perdió contacto cuando el pelotón se acercaba al kilómetro 32.

Kiros y Gobena lideraron una escapada de siete corredores antes de abrir una brecha definitiva sobre el pelotón perseguidor, que ya no logró darles alcance.

Kiros lanzó su ataque en el último kilómetro y recortó más de un minuto al récord anterior, fijado el año pasado por el keniano Brimin Misoi. Hassan no se quedó atrás y firmó una actuación igualmente deslumbrante.

La prueba femenina pronto quedó reducida a cinco líderes, hasta que Hassan abrió una brecha de 40 segundos en el kilómetro 35 que mantuvo hasta la meta.

El suizo Marcel Hug se impuso en la prueba masculina en silla de ruedas, mientras que la estadounidense Susannah Scaroni se llevó la victoria en la categoría femenina.

Un récord de aproximadamente 35.000 corredores participó en el pintoresco recorrido de 42,195 km, que atraviesa la ciudad desde el norte de Sídney, cruza el Puente del Puerto y finaliza en la explanada frente a la Ópera de Sídney.

Este año, la carrera alcanzó la categoría de séptima World Marathon Major, colocándola al mismo nivel que Londres, Tokio, Boston, Berlín, Chicago y Nueva York dentro de la serie mundial de maratones de élite.