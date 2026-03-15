Hawks derrotan a Bucks y suman nueve victorias al hilo en la NBA

Los Atlanta Hawks alcanzaron este sábado su mejor racha de victorias en 11 temporadas en la NBA, al vencer 122-99 a los Milwaukee Bucks de locales, y Luka Doncic gana el duelo de los Balcanes a Nikola Jokic.

A continuación las escenas más relevantes en la jornada de la liga norteamericana de básquetbol profesional:

- Nueve triunfos al hilo de Atlanta -

El escolta CJ McCollum fue el principal artífice de la novena victoria consecutiva de Atlanta en una jornada de suma efectividad al anotar siete de sus 10 intentos de triple y sumar un total de 30 puntos.

"Hemos jugado lo suficientemente bien como para ganar el partido y ahora debemos seguir adelante", comentó McCollum.

"Tenemos que seguir mejorando. Es bueno tener estas rachas, pero lo más importante es fortalecer los buenos hábitos y jugar en nuestro mejor nivel tarde en la temporada regular", agregó el escolta de los Hawks.

La racha victoriosa llegó en el momento ideal para unos Hawks que miraban desde lejos los puestos de playoffs y ahora alcanzan el octavo peldaño en el Este, con marca de 36-31.

Atlanta sacó una ventaja de hasta 28 unidades y aprovechó la ausencia del astro griego Giannis Antetokounmpo en los Bucks para sumar un triunfo clave.

Antetokounmpo, de 31 años, fue descartado antes del inicio del partido por una molestia en el tobillo izquierdo.

Milwaukee ha perdido ocho de sus últimos nueve partidos y está en el undécimo lugar del Este con récord de 27-39.

- Doncic sella el triunfo de los Lakers -

En un duelo entre dos candidatos en el Oeste, los Lakers derrotaron 127-125 a los Denver Nuggets tras alargue en el Cryptocom Arena, en Los Angeles.

El esloveno Luka Doncic fue la gran figura con 30 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias, incluida una canasta con 0,5 segundos en tiempo extra para darle el triunfo a los Lakers, terceros en el Oeste (42-25).

"Queríamos el último lanzamiento, mostré confianza y logramos ganar el partido con el apoyo de nuestro público", comentó un emocionado Doncic.

El partido tuvo un cierre dramático en el tiempo reglamentario, cuando Austin Reaves falló un tiro libre de manera intencional, él mismo se encargó de recuperar el rebote y anotó desde la pintura para empatar el partido a 118.

"Fue una jugada muy rápida", mencionó Reaves. "Simplemente traté de hacer una jugada, lo intenté antes y funcionó, aunque no en esta magnitud".

Por los Nuggets, el serbio Nikola Jokic terminó con un triple doble de 24 puntos, 16 rebotes y 14 asistencias.

Denver (41-27), que no pudo contar con Jamal Murray por acumulación de faltas en la recta final, caen al sexto puesto del Oeste.

- Wemby vuelve y lidera a los Spurs -

El pívot Victor Wembanyama, de regreso el sábado tras perderse el último partido, brilló con 32 puntos en la victoria de los San Antonio Spurs por 115-102 sobre los Charlotte Hornets.

El francés de 22 años se había perdido el último encuentro de los Spurs, contra Denver el jueves, debido a dolores en el tobillo derecho.

Wemby fue clave en defensa, como de costumbre, y añadió dos balones recuperados y tres tapones a sus 32 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias.

San Antonio sigue segundo en el Oeste (49-18), mientras que Charlotte es décimo en el Este (34-34).