Hayes, de los Lakers, suspendido un partido por empujar a mascota de los Wizards

El alero Jaxson Hayes, de Los Angeles Lakers, reza antes del partido de la NBA contra los Toronto Raptors en el Crypto.com Arena en Los Ángeles, California, el 18 de enero de 2026 Katelyn Mulcahy
AFP
04 de febrero de 2026

El alero de Los Angeles Lakers Jaxson Hayes fue suspendido este miércoles por la NBA con un partido sin sueldo por empujar a la mascota de los Washington Wizards antes de un encuentro la semana pasada.

El incidente ocurrió el viernes durante las presentaciones previas al juego en que los Lakers se impusieron por 142-111 sobre los Wizards en la Capital One Arena, en la capital de Estados Unidos.

Hayes, de 25 años, cumplirá su suspensión el jueves, cuando los Lakers reciban a los Philadelphia 76ers.

El alero estadounidense ha promediado 6,4 puntos y 3,8 asistencias por partido con los Lakers esta temporada.

