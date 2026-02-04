Hayes, de los Lakers, suspendido un partido por empujar a mascota de los Wizards

El alero de Los Angeles Lakers Jaxson Hayes fue suspendido este miércoles por la NBA con un partido sin sueldo por empujar a la mascota de los Washington Wizards antes de un encuentro la semana pasada.El incidente ocurrió el viernes durante las presentaciones previas al juego en que los Lakers se impusieron por 142-111 sobre los Wizards en la Capital One Arena, en la capital de Estados Unidos.Hayes, de 25 años, cumplirá su suspensión el jueves, cuando los Lakers reciban a los Philadelphia 76ers.El alero estadounidense ha promediado 6,4 puntos y 3,8 asistencias por partido con los Lakers esta temporada.