Hinchas del Real Madrid respaldan a Mbappé: "Confiamos en él"

"Falsedad", "montaje", "rumor falso"... Hinchas del Real Madrid dicen mantener su confianza en Kylian Mbappé, a quien medios de prensa suecos relacionan con una investigación por presunta violación en Estocolmo, aunque otros optan por la cautela ante un caso todavía rodeado de incógnitas.

En los aledaños del estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el jubilado Juan Castro no duda en calificar la información conocida en los últimos días de "falsa noticia", así como de "rumor falso que no tiene sentido".

"[Mbappé] es una persona bastante inteligente, capacitada (...), no va a cometer un error tan estúpido como éste", explica a la AFP este aficionado de 72 años, preocupado sin embargo por la imagen del club.

"Esto es todo un montaje porque Kylian Mbappé es muy famoso", opina de su lado Jorge Costa Laberia, un hombre de 58 años que antes trabajaba como pescador. "Se ve una persona normal y corriente" sin "ningún problema", describe.

La fiscalía sueca anunció el martes la apertura de una investigación por violación tras la estancia de Mbappé y de su entorno la semana pasada en Estocolmo, sin citar nombres, aunque medios suecos afirman que es el futbolista el centro de esas investigaciones.

La abogada del capitán de la selección francesa aseguró el martes por la noche desconocer si la investigación abierta en Estocolmo por violación implica directamente al futbolista como aseguran los diarios suecos Aftonbladet y Expressen.

"No hay nada concreto", defiende Marcelino Álvarez, otro hincha del Real Madrid de 88 años que pasea cerca del estadio.

"Eso fue una oportunidad que se hizo para atacar a Mbappé. Todo ello, en mi opinión, proviene del PSG, del fango", agrega retomando las insinuaciones lanzadas por el propio jugador.

- 'Sorprendente' -

En la red social X, el atacante de 25 años calificó el lunes los reportes de falsas informaciones, relacionándolos con la audiencia prevista al día siguiente ante una comisión de la Liga de Fútbol Profesional Francesa (LFP) en el marco del litigio que le opone con su antiguo club, el París Saint-Germain.

Mbappé reclama al PSG 55 millones de euros (60 millones de dólares) en salarios impagados y otras primas. La LFP anunció el martes que entregará su decisión sobre este caso el 25 de octubre.

Sin aventurarse en ese terreno, Yssouf Soumahoro, un aficionado madridista llegado de Costa de Marfil, considera "un poco sorprendente" la acusación hacia Mbappé.

"Como hinchas del Real, confiamos en él", precisa este administrador civil de 42 años, que apela sin embargo a la prudencia: "Esperamos las conclusiones de la justicia".

Para Mateo Báez, un estudiante de 18 años, solo Mbappé sabe si lo que le achacan, según los medios, "es verdad o mentira".

"Por ahora nadie sabe. Pero yo creo que es muy grave que lo acusen de eso", alerta sin embargo.

"Hasta que la situación no esté clara, no podemos decir ni sí ni no", coincide Celia Mejía, una cuidadora de mayores de 28 años, para quien si finalmente se demuestra que el jugador ha hecho algo reprobable "debería ser sancionado y también pagar por la ley".

Mientras, Kylian Mbappé afirmó sentirse "muy feliz" este jueves tras haber sido elegido el mejor jugador del mes de septiembre por los aficionados del Real Madrid, según un video publicado por el club.