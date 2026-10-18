Hipódromo Presidente Remón conmemora el Día del Calipso con carrera especial

El Hipódromo Presidente Remón celebró ayer, 17 de octubre, una carrera especial por el Día Nacional del Calipso Panameño, en el marco del centenario del natalicio de Wilfred Methusiel Berry Gonin, conocido como Lord Cobra, uno de los principales exponentes de este género musical en Panamá.

La actividad incluyó el Handicap del Día Nacional del Calipso y Calypsonian Panameño. Durante la premiación también se reconocieron los aportes de propietarios, preparadores, jinetes y periodistas afro panameños al inicio y desarrollo de la hípica en el país.

El Día Nacional del Calipso Panameño está establecido mediante la Ley 426 del 26 de febrero de 2024, que busca estimular, valorar, preservar y promover este género musical, así como honrar a quienes lo interpretan, conocidos como calypsonians.

El profesor Gerardo Maloney, director del Centro de Estudios Afropanameños (CEDEAP) e integrante del comité organizador, explicó que la legislación busca fortalecer la preservación y promoción del calipso panameño.

Maloney señaló que el género llegó a Panamá desde Trinidad y Tobago y Barbados con las primeras oleadas de afroantillanos reclutados para la construcción del Canal de Panamá. Estas comunidades conservaron y desarrollaron expresiones culturales propias, entre ellas su música, gastronomía, idioma, religión y costumbres.

Por su parte, Moisés Véliz, presidente de la Fundación Pipo Navarro, destacó el aporte del calipso al patrimonio nacional y su permanencia como una manifestación viva de la cultura panameña.