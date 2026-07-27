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“Hoy me siento más firme”

Además de competir, esta karateca lidera y administra dos academias de este arte marcial junto a su esposo

“Hoy me siento más firme”
Cortesía @karatemexico | La karateca panameña Celly Amarís en uno de sus combates en la Karate One Series A Guadalajara 2026, en México, hace dos semanas.
“Hoy me siento más firme”
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“Hoy me siento más firme”
Cortesía | Celly Amarís.
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“Hoy me siento más firme”
Roberto Robinson
27 de julio de 2026

La karateca Celly Amarís de Ramírez participó en el Karate One Serie A Guadalajara 2026, del 17 al 19 de julio pasado, llegando a un digno 7mo lugar en ranking mundial en este evento.

“Fue un reto enorme. Cada ronda reflejaba el nivel de preparación de cada país, todos con un norte claro y una estructura bien definida”, indicó la atleta.

“Al competir, confirmé que tengo mucho que ofrecer, incluso dentro de una categoría donde hay atletas más jóvenes. Me enfrenté a un escenario mundial que me permitió medir realmente mi nivel y entender hacia dónde quiero proyectarme como atleta”, aseguró.

“Fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi carrera. Me dejó aprendizajes importantes y una visión mucho más clara de lo que debo seguir trabajando para posicionarme con mayor firmeza en próximos eventos”, dijo.

Amarís recalcó que “mi enfoque principal está en el clasificatorio para los Juegos Panamericanos [en Lima] del próximo año. Toda mi preparación está dirigida hacia ese objetivo, incluyendo dentro de mi ruta competir en Perú, sede clave de ese proceso clasificatorio”.

La atleta lamentó poder participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en República Dominicana: “me faltó puntuar en una sola pelea”.

“Construir procesos sostenibles”

ml | “El karate en Panamá tiene un gran potencial de crecimiento, y estamos en un momento donde se puede construir algo importante a nivel internacional”, dijo la karateca e instructora, Celly Amarís. “Hay que generar alianzas reales entre la empresa privada, las autoridades y los clubes que ya están formando deportistas. Lo que requerimos es una inversión estratégica que permita fortalecer ese proceso”, añadió.

Datos Biográficos

Nombre: Celly Amarís. Nombre artístico: “Celly Gav”. Edad: 30 años. Nació en: David, Chiriquí, Panamá. Casada (su esposo es también entrenador).

Profesión: Atleta de Karate, Maestra de karate y administradora de academias de karate.

Licenciada en Administración de Empresas con énfasis en Negocios Internacionales y Adm. en Logística.

A futuro, proyecta especializarse en psicología deportiva y dirección deportiva a gran escala.

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