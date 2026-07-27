“Hoy me siento más firme”

La karateca Celly Amarís de Ramírez participó en el Karate One Serie A Guadalajara 2026, del 17 al 19 de julio pasado, llegando a un digno 7mo lugar en ranking mundial en este evento.

“Fue un reto enorme. Cada ronda reflejaba el nivel de preparación de cada país, todos con un norte claro y una estructura bien definida”, indicó la atleta.

“Al competir, confirmé que tengo mucho que ofrecer, incluso dentro de una categoría donde hay atletas más jóvenes. Me enfrenté a un escenario mundial que me permitió medir realmente mi nivel y entender hacia dónde quiero proyectarme como atleta”, aseguró.

“Fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi carrera. Me dejó aprendizajes importantes y una visión mucho más clara de lo que debo seguir trabajando para posicionarme con mayor firmeza en próximos eventos”, dijo.

Amarís recalcó que “mi enfoque principal está en el clasificatorio para los Juegos Panamericanos [en Lima] del próximo año. Toda mi preparación está dirigida hacia ese objetivo, incluyendo dentro de mi ruta competir en Perú, sede clave de ese proceso clasificatorio”.

La atleta lamentó poder participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en República Dominicana: “me faltó puntuar en una sola pelea”.