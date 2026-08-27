Hoy Panamá recibe a Canadá en el Roberto Durán

ML | La selección masculina de baloncesto encara hoy, jueves 27 de agosto, el primer partido de la segunda ronda de los Clasificatorios de las Américas al Mundial de Baloncesto FIBA 2027 frente al combinado de Canadá.

La Federación Panameña de Baloncesto espera un lleno total para apoyar al equipo, a partir de las 8:40 p.m. “El cuerpo técnico ha trabajado en afinar la defensa y el juego en transición, aspectos clave ante un rival como Canadá, que llega con una plantilla de nivel NBA.

El objetivo es claro: hacernos fuertes en casa y sumar al menos una victoria como visitantes”, detallaron desde la institución. Los boletos para el encuentro están a la venta en panatickets.com, con precios que van desde B/.8.00.

Entrarán de forma gratuita los menores de 14 años que porten la camiseta de su academia (válido para General) y las personas con discapacidad, mientras que los jubilados dispondrán de descuento en el punto de venta de Multiplaza.

Panamá cerrará esta ventana al visitar a Bahamas el lunes 31 de agosto a las 7:10 p.m., en el gimnasio Sir Kendal Isaacs, en Nasáu.