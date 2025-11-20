Hoy revelan participantes de la Vuelta Internacional a Chiriquí 2025

Los 19 equipos que participarán en la Vuelta Ciclista Internacional a Chiriquí se revelarán hoy 20 de noviembre Palacio Municipal de David, informaron los organizadores.

En esta edición XLV se espera la participación de 135 pedalistas en el pelotón de la Copa Telca, iniciará a las 6:00 de la tarde.

La competencia consta de 777.90 kilómetros dividida en ocho etapas, iniciando este 21 de noviembre con un recorrido hacia el oriente de la provincia.

Escuadras de Costa Rica, México, Canadá, República Dominicana, Colombia, Cuba y Panamá, buscarán la gloria que llegará el próximo 28 de noviembre cuando inicie el evento.

Las dos últimas ediciones de esta Vuelta han sido dominadas por los nacionales en las figuras de Franklin Archibold y Bolívar Gabriel Espinosa, formando parte de los nueve galardones que han conseguido los pedales criollos en esta cita.

ETAPAS

21/11 David-Entrada de San Félix-Las Lomas 140.8 km.

22/11 Circuito Cerrado en Volcán 82.5 km.

23/11 Circuito Cerrado en David Sur 82.0 km.

24/11 David-Paso Canoas-Finca Blanco-La Concepción 144.6 km

25/11 David-Entrada San Andrés-Solano-Volcán 101 km.

26/11 David-Entrada San Andrés-San Pablo-La Chancleta 1

27.2 km.27/11 Crono individual Punta Tierra 19.30 km.

28/11 Circuito Cerrado en David Este 88.0 km.