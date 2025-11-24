El ejército de Israel cesa a varios generales en relación con los ataques del 7 de octubre

El ejército israelí anunció el despido de tres generales y sanciones disciplinarias para otros por su fracaso a la hora de impedir los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El general de división Aharon Haliva, entonces jefe de inteligencia militar, el general de división Oded Basyuk, entonces jefe de operaciones, y el general de división Yaron Finkelman, que ese día acababa de asumir el mando de la región militar sur de Israel, serán destituidos "del cuerpo de reserva" y dejarán de "formar parte" del ejército, según un comunicado publicado el domingo por la noche.

Tanto Haliva como Finkelman ya habían dimitido, alegando su responsabilidad en la tragedia del 7 de octubre, mientras que Basyuk se jubiló tras la guerra de 12 días iniciada por Israel contra Irán en junio.

Según el comunicado del ejército, los tres son personalmente responsables del fracaso de la institución militar a la hora de prever y repeler el sangriento ataque del movimiento islamista palestino Hamás desde la Franja de Gaza contra el sur de Israel.

Estas medidas, tomadas por el jefe militar de Israel, el teniente general Eyal Zamir, se producen tras la publicación a principios de mes del informe de un comité de expertos designados por él mismo, que pone fin a las investigaciones dentro del ejército sobre las deficiencias que condujeron al ataque del 7 de octubre.

El informe concluyó que existía una "deficiencia sistémica y organizativa de larga data" dentro del aparato militar.

También lamentó los "deficientes procesos de toma de decisiones y despliegue de fuerzas" la noche del ataque, con fallos a nivel del Estado Mayor, la dirección de operaciones, la dirección de inteligencia militar, el Mando Sur, pero también del Ejército del Aire y la Armada.

Además de los tres generales cesados, el ejército anunció sanciones disciplinarias contra el general de división aérea Tomer Bar y el vicealmirante David Saar Salma, respectivos jefes del ejército del aire y la marina.

También se impondrán medidas disciplinarias a otros cuatro generales y cuatro oficiales superiores.