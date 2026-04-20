Hoy vamos con todo en el béisbol de los ‘Sura Jr.’

El béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 abre con fuerza hoy, con una jornada donde el conjunto nacional se estrena ante el equipo de Perú, en partido de primera ronda a jugarse en el estadio Juan Demóstenes Arosemena, de Ciudad de Panamá, sede única del evento, desde las 2:00 p.m.

Antes, a las 8:00 a.m., se prevé que Curazao y Argentina den apertura al torneo, que finaliza el 25 de abril, para luego darle paso a Brasil ante Colombia, a las 11:00 a.m.

La novena panameña dirigida por Adolfo Rivera tiene la meta de alcanzar el podio, enfocado en colgarse la medalla de oro.