Hudson-Smith cumple con un oro europeo de 400 m en su casa de Birmingham

En un estadio donde hay una grada con su nombre, el británico Matthew Hudson-Smith no podía fallar: el subcampeón olímpico de 400 metros se colgó el oro en esa prueba en el Europeo de atletismo, en Birmingham, dando la gran alegría del miércoles a la hinchada local.

Nacido hace 31 años en Wolverhampton, muy cerca de Birmingham, dio la vuelta de pista en 44 segundos y 17 centésimas, superando en la pugna al francés Muhammad Abdallah Kounta (44.40) y el neerlandés Jonas Phijffers (44.41).

"Nadie iba a derrotarme en esta pista. Esta es mi casa. Vengo aquí desde que tengo nueve años", dijo el protagonista de la velada en el Alexander Stadium de la ciudad inglesa, donde tiene lugar este campeonato continental de atletismo.

En su palmarés personal acumula ya cinco títulos europeos, después de los logrados en 400 metros en 2018 y 2022, y los del relevo 4x400 metros en 2014 y 2022.

Festejó su éxito envuelto en una bandera de la Union Jack y con una corona dorada en la cabeza, acudiendo directo a la grada con su nombre, un reconocimiento que le otorgaron a principios de este mes, justo antes de este Europeo.

- La favorita Zapletalova cumple -

En las finales femeninas del día destacó el triunfo de la eslovaca Emma Zapletalova, que ganó la final de 400 metros vallas con un tiempo de 52.91 segundos, por delante de la británica Emily Newnham (53.33) y de la portuguesa Fatoumata Binta Diallo (53.55).

Zapletalova confirmó así su condición de favorita, un año después de colgarse la medalla de bronce en el Mundial de Tokio.

En el lanzamiento de martillo, el oro fue para la finlandesa Silja Kosonen al llegar a 76,28 metros, superando así a la italiana Sara Fantini (74,35 m) y a la noruega Beatrice Llano (72,88 m).

En el cierre de la velada, reservado a la final de 110 metros vallas, el triunfo fue para el suizo Jason Joseph con un crono de 13.12 segundos, que le permitió liderar un podio en el que el francés Just Kwaou-Mathey (13.16) fue plata y el polaco Jakub Szymanski (13.26) bronce.

- Doble decepción española -

En los 110 metros vallas se dio la decepción española del día, con la eliminación en semifinales de Quique Llopis y Asier Martínez.

Llopis (13.47) solo pudo ser tercero en su semifinal y Martínez (13.45) fue cuarto, sin poder alcanzar una de las dos primeras posiciones que clasificaban automáticamente para la final y sin poder conseguir ninguno de los dos puestos de repesca.

Con ambos se evaporaron dos buenas opciones de medalla para España en este Europeo: Asier Martínez fue campeón continental de esta prueba en 2022, un año en el que consiguió además el bronce mundial, mientras que Llopis es uno de los principales nombres de las vallas actualmente y fue plata hace dos años en el Europeo de Roma, además de ser subcampeón el pasado marzo en los 60 metros vallas del Mundial indoor de Torun (Polonia).

Por el momento, España solo suma una medalla en este Europeo, la plata conseguida el martes por Marta García en los 5.000 metros.