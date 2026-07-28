IJA se corona Campeón de la LBK Sub-16 Femenina

El quinteto del Instituto Justo Arosemena (I.J.A.) se corona Campeón de la categoría Sub-16 Femenina, de la Liga de Baloncesto Kiwanis (L.B.K.) que organiza el Club Kiwanis de Panamá.

En un partido controlado de principio a fin, el Instituto Justo Arosemena (I.J.A.) se impone a su similar del Instituto Italiano Enrico Fermi en la gran final de la categoría Sub-16 femenina de la Liga de Baloncesto Kiwanis por marcador de 53 a 32 al Instituto Italiano Enrico Fermi; que tuvo como escenario el gimnasio del Complejo Deportivo Yappy Park, en el Paseo del Norte de Brisas del Golf y fue transmitida en directo por ÚNICOS.

La centro Joyce Ramos fue la más destacada por el IJA con 26 puntos (2 Triples), capturó ocho rebotes, dio tres asistencias, un bloqueo y dos robos de balón; acompañada de Kiriany Durán aportó con 7 tantos (1 Triple), tomó dos rebotes y tres asistencias; Heather Newkirk anotó 6 unidades, fue la líder debajo de los tableros con once rebotes, una asistencia, cuatro robos y Verónica Cárdenas coló 6, ocho rebotes, dos asistencias y un robo.

Las mejores a la ofensiva por el Instituto Italiano Enrico Fermi fueron Mikayla Hicks con doble-doble, encestó 20 tantos, fue la mejor en los rebotes con dieciséis y dos robos de pelota, seguida de Sherlanys Jaén con 5 puntos, fue la segunda mejor debajo de los tableros con quince rebotes, dos asistencias y Alanys Hugues finalizó con 4 unidades, tres rebotes, dos asistencias y dos robos. Cabe destacar que el Instituto Justo Arosemena (I.J.A.) fueron las campeonas de las temporadas (2024 y 2023), en el 2024 habían conquistado su segundo título de forma consecutiva, al superar 66 a 31 al Instituto Italiano Enrico Fermi.

El año pasado (2025) el Instituto Italiano Enrico Fermi se alzó con el título por pizarra de 54 a 46 sobre el Instituto Justo Arosemena. Ambos equipos se han enfrentado en las últimas cuatro finales de la categoría Sub-16 Femenina.

Listado de Premios Categoría Sub-16 Femenina Liga De Baloncesto Kiwanis 2026 - 52 Años

MVP de la Temporada

Mikayla Hicks – Instituto Italiano Enrico Fermi

Líder en Puntos

Mikayla Hicks – Instituto Italiano Enrico Fermi – 72 Puntos

Líder en Rebotes

Mikayla Hicks – Instituto Italiano Enrico Fermi – 71 Rebotes

Líderes en Asistencias

Mikayla Hicks – Instituto Italiano Enrico Fermi – 16 Asistencias Arianne Torres – Instituto Justo Arosemena (I.J.A.) – 16 Asistencias

Líder en Bloqueos

Mikayla Hicks – Instituto Italiano Enrico Fermi – 6 Bloqueos

Líder en Robos

Keilyn Turner – Instituto Comercial Panamá (I.C.P.) – 21 Robos

Líder en Triples

Joyce Ramos – Instituto Justo Arosemena (I.J.A.) – 4 Triples Ariannis Chirú – Colegio Secundario Gatuncillo – 4 Triples

Jugadora Revelación del Año

Keilyn Turner – Instituto Comercial Panamá (I.C.P.)

Quinteto del Año

Mikayla Hicks – Instituto Enrico Fermi

Joyce Ramos – Instituto Justo Arosemena (I.J.A.)

Arianne Torres – Instituto Justo Arosemena (I.J.A.)

Keilyn Turner – Instituto Comercial Panamá (I.C.P.)

Ariannis Chirú – Colegio Secundario Gatuncillo



Entrenador del Año

Prof. Raúl Pineda – Instituto Justo Arosemena (I.J.A.)

MVP de la Final

Joyce Ramos – Instituto Justo Arosemena (I.J.A.)





*Con información: Manuel Escudero. Prensa - Kiwanis