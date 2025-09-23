Deportes

Incidentes en las tribunas retrasan segundo tiempo entre Fluminense y Lanús

La policía brasileño choca con hinchas del argentino Lanús en partido de cuartos de final de la Copa Sudamericana jugado el 23 de setiembre de 2025 en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro Mauro PIMENTEL
AFP
Incidentes en las tribunas del estadio Maracaná, en Rio de Janeiro, entre aficionados y la policía brasileña retrasaban el inicio del segundo tiempo del partido de este martes entre Fluminense y Lanús por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La primera mitad había culminado con ventaja de 1-0 a favor del Flu, que la semana pasada perdió por ese mismo marcador en su visita a Argentina.

Los hechos se registraron en la zona donde están los hinchas de Lanús y la policía cargó con gases lacrimógenos, constató la AFP.

Violentos enfrentamientos entre aficionados despertaron alarma en este torneo en un encuentro entre Independiente y Universidad de Chile el pasado 20 de agosto por los octavos de final, que dejaron 19 heridos.

El equipo argentino fue descalificado de la Copa Sudamericana a raíz de ello.

