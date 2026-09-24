India albergará los Campeonatos del Mundo de ciclismo en 2032

Los Campeonatos del Mundo de ciclismo de 2032 fueron adjudicados este miércoles a Pune, ciudad del oeste de India, en la primera edición que albergará el país más poblado del mundo.

La candidatura de Pune fue escogida por delante de la presentada por la ciudad neerlandesa de Groninga, que organizará la cita en 2034, según una votación efectuada en el congreso de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en Montreal, donde se disputan esta semana los Mundiales de 2026.

"Teníamos dos candidaturas muy sólidas y creo que hemos encontrado una buena solución para ambas", afirmó el presidente de la UCI, David Lappartient.

Los primeros Mundiales de ciclismo fuera del continente europeo tuvieron lugar en 1974 también en Montreal. Japón fue el primer país asiático en acoger la cita en 1990, antes de Doha en 2016 y Abu Dabi, que albergará la edición de 2028.

El año pasado, Ruanda se convirtió en la primera nación africana en acoger el evento en su capital, Kigali. Los Campeonatos del Mundo de 2027 tendrán lugar en Francia, en Alta Saboya.