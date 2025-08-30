Inglaterra, Canadá y Escocia avanzan a cuartos del Mundial femenino de rugby

La anfitriona Inglaterra, Canadá y Escocia se clasificaron este sábado a los cuartos de final del Mundial femenino de rugby tras ganar sus partidos de la segunda jornada de la fase de grupos.

Las inglesas aplastaron 92-3 a Samoa en Northampton y lideran con autoridad (10 puntos) el grupo A, en el que Estados Unidos (3ª, 3 puntos) y Australia (2ª, 8 puntos) empataron 31-31.

La otra plaza clasificatoria a cuartos en esa llave se decidirá en una semana, en la tercera y última jornada, en la que Australia desafiará a Inglaterra y las estadounidenses jugarán contra Samoa.

En el grupo B, Canadá y Escocia, con dos triunfos cada una, ya tienen seguras las dos primeras posiciones y con ello el pasaje a cuartos.

Canadá venció este sábado 42-0 a Gales y Escocia hizo lo propio por 29-15 ante Fiyi, en ambos casos en Mánchester.

Con 10 puntos cada uno, todo está abierto en la lucha por el liderato, que decidirán con su enfrentamiento directo de la última jornada.

El domingo tendrá lugar la segunda jornada en los grupos C y D.

España y Brasil, derrotadas el pasado fin de semana, se juegan la supervivencia en sus enfrentamientos respectivos ante Irlanda y Francia, dos de las potencias de este deporte y que ya ganaron su partido de la primera jornada, por lo que aspiran a asegurar el boleto a los cuartos de final.

-- Resultados y clasificaciones del sábado en la 2ª jornada de la fase de grupos del Mundial femenino de rugby:

- Grupo A:

Estados Unidos - Australia 31 - 31

Inglaterra - Samoa 92 - 3

Clasificación: Pts J G E P Pf Pc Dif B

1. Inglaterra 10 2 2 0 0 161 10 151 2 CLASIFICADO

2. Australia 8 2 1 1 0 104 31 73 2

3. Estados Unidos 3 2 0 1 1 38 100 -62 1

4. Samoa 0 2 0 0 2 3 165-162 0

- Grupo B:

Escocia - Fiyi 29 - 15

Canadá - Gales 42 - 0

Clasificación: Pts J G E P Pf Pc Dif B

1. Canadá 10 2 2 0 0 107 7 100 2 CLASIFICADO

2. Escocia 10 2 2 0 0 67 23 44 2 CLASIFICADO

3. Gales 0 2 0 0 2 8 80 -72 0

4. Fiyi 0 2 0 0 2 22 94 -72 0

NOTA: los dos primeros de cada grupo se clasifican a los cuartos de final.