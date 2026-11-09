Inglaterra domina a Australia en el Campeonato de Naciones de rugby

En dificultades en 2026, Inglaterra recuperó sensaciones con una victoria fácil por 45-22 contra Australia, este domingo en Twickenham, logrando su tercera victoria con punto de bonificación en cuatro jornadas del Campeonato de Naciones.

Liderados por Henry Pollock, que entró desde el banquillo en la inhabitual posición de ala y firmó un impresionante doblete, los ingleses no pasaron apuros en ningún momento y se sitúan de nuevo en la segunda plaza del hemisferio norte.

Tras un balance de cinco derrotas en ocho partidos en 2026, los ingleses respiran a menos de un año del Mundial que se disputará precisamente en Australia.

Los Wallabies no encontraron soluciones al juego del XV de la Rosa y suman su tercera derrota consecutiva después de sus dos tropiezos ante los All Blacks a comienzos de octubre.

Son terceros en el hemisferio sur, pero descolgados de Sudáfrica y Nueva Zelanda, sólidos líderes con pleno de 20 puntos.

Siete ensayos, 45 puntos anotados y una actuación convincente: los ingleses están listos para encadenar otra buena actuación ante Japón el próximo sábado, mientras que los Wallabies viajarán a Escocia el domingo.