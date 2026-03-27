Inicia el Circuito Nacional de Surf en Playa Morrillo

Redacción | El Circuito Nacional de Surf 2026 arranca este fin de semana con su primera competencia válida, en Playa Morrillo, provincia de Veraguas. “Ya tenemos casi todo listo para ese evento”, comentó Bruno Sánchez, presidente de la Asociación Panameña de Surf, organizador del circuito.

Según Sánchez, varios de los seis atletas que son parte de la selección que participará en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, en Playa Venao, en abril, dirán presente en este evento.

“El Circuito Nacional es muy importante porque te da el pantallazo sobre quiénes van mejorando localmente, obviamente no es un todo, como, por ejemplo, si sales campeón no necesariamente, eres seleccionable, pero tienes mucho potencial para ser seleccionable, lo que tienes es que construir tu otra columna [deportiva], que son eventos internacionales y competencias de alto nivel en cualquier otro país”, dijo.

Este circuito consta de cuatro válidas con nueve categorías en competencia. El dirigente explicó la razón de reducir la temporada 2026 a cuatro fechas y no cinco como el año pasado.

“Iban a ser cinco, pero hay muchos eventos internacionales, entonces se complica mucho la logística y obviamente también la parte económica, porque tienes que asistir a dos eventos, ya se pone un poco complicado, por ello, para no afectar el circuito, que tenga baja participación, hacemos la segunda válida en Playa Santa Catalina, en mayo; para julio, en Bocas del Toro, la tercera, luego una pausa a la mitad del año para dar paso a citas internacionales, y retomamos en octubre-noviembre el cierre de la temporada local, en Playa Venao.

Sánchez indicó que se espera la asistencia de entre 80 a 90 competidores por válida.