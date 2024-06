Inicia otro sueño mundialista

La Selección masculina mayor de fútbol Panamá arranca esta noche el sueño por clasificar a su segunda Copa Mundial de la FIFA, tras lograr su pase a Rusia 2018.

El conjunto que dirige el hispano-danés Thomas Christiansen debuta en esta segunda ronda de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026, en casa, en el renovado Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, de Ciudad de Panamá, cuando reciba a su similar de Guyana.

Las puertas del coliseo abrirán a las 4:30 pm. El encuentro es a las 7:30 pm. Ayer, en conferencia de prensa, el entrenador reconoció que la baja de Andrés Andrade en defensa, por una lesión, es un golpe duro, pero confió que otros jugadores “hagan lo mismo”, como Eduardo Anderson y Edgardo Fariña.

De igual manera, recalcó que Fidel Escobar, otro defensa, está listo para los partidos de eliminatoria, al lograr una recuperación satisfactoria de su lesión.

Christiansen se refirió de varias de sus figuras convocadas por él para esta jornada, señalando la inclusión de Martín Krug, de 17 años: “Aquí no miramos la fecha de nacimiento, sino si tienes la capacidad de poder estar...él está preparado, queremos verle un poco más de cerca. No le tengo contemplado en estos dos partidos, pero quiero verle más por la ausencia de los centrales”.

Luego de medirse a Guyana, los panameños viajarán a Managua, Nicaragua, para enfrentarse a Montserrat este 9 de junio (8 pm), en la segunda fecha de estas eliminatorias al Mundial, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Según el DT, estos dos primeros partidos “son los más importantes del año, son nuestra prioridad en la que nos enfocamos al 100%”.

Añadió que “...nuestro principal objetivo de aquí a largo plazo es meternos en el mundial, ya no hay excusa ya no se puede decir que estábamos a la puerta, no, o nos metemos o nos metemos...”.

Cabe recordar que el equipo panameño integrará el Grupo D junto a Nicaragua, Guyana, Montserrat, Belice. Son seis grupos en esta instancia, donde clasificarán las selecciones que ocupen los dos primeros lugares, para totalizar 12 equipos que avanzarán a la última ronda.