$!Inspirados para subir el nivel del Taekwondo en los Suramericanos

El Taekwondo panameño se anuncia listo para ofrecer su mejor versión en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollan del 12 al 26 de septiembre, en Argentina.

El equipo de este arte marcial que representará al país para esta cita deportiva está conformado por Brenda Brooks e Ian Romero, en la modalidad Kyorugui (combate), mientras que Daniela Rodríguez Luna y Joseph Rodríguez competirán en Poomsae (formas); y los oficiales serán Gaspar Peterson y José Contreras.

Según el calendario de competición, las pruebas de Taekwondo arrancan el próximo 23 de septiembre. Para Daniela, Santa Fe 2026 serán sus segundos Juegos Suramericanos de su carrera y además tendrán un ingrediente especial, pues defenderá su corona tras haber ganado la medalla de oro en la modalidad individual Poomsae de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022, en Paraguay.

“Defender mi título es uno de los objetivos, pero más bien estoy enfocada en cumplir el cómo yo quiero presentarme, que lo hice bien, sentir que lo di todo, competir, y ojalá eso me alcance para una medalla, y entre más brillante sea, mejor”.

Rodríguez Luna confirmó que participará en la categoría Individual y en Pareja, con Joseph. “El reto más grande ha sido entrenar mientras él está en Chiriquí, pues reside allá. Yo a veces viajó a Chiriquí y él también lo hace hacia la capital, pero ya hemos demostrado de que lo somos capaces, pues ganamos la medalla de bronce en la pasada Presidents Cup [en Perú]”, indicó la atleta.