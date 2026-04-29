"Intentaré aprender de este partido", asegura Rafa Jódar

El joven tenista español Rafa Jódar afirmó este miércoles tras perder en cuartos de final del Masters 1000 de Madrid contra Jannik Sinner que se toma el partido como un aprendizaje para seguir mejorando en el futuro.

"Fue difícil. Jugó muy bien todo el partido. Intentaré aprender de este partido y hacerlo mejor en el próximo", afirmó Jódar en rueda de prensa tras su derrota.

El número uno del mundo se impuso al español, de 19 años, por 6-2 y 7-6 (7/0).

"Ha habido momentos en que he estado compitiendo de tú a tú, me quedo con eso. Me queda un camino largo para seguir mejorando y mostrar mi nivel", añadió el ganador del ATP 250 de Marrakech hace un mes.

Con apenas cinco meses de profesional, Jódar recordó que es su "primer año en el circuito, quedan muchos torneos esta temporada y muchas temporadas".

"Tengo que intentar mejorar y que esto me sirva de lección", aseveró. "Tengo que intentar seguir mejorando en todos los torneos y sabiendo que todo el mundo juega muy bien y que no por haber hecho estos resultados soy mejor de lo que soy realmente", explicó la nueva perla del tenis español.

"Al final creo que todos los de este circuito juegan muy bien y tienen una gran ambición por ganar", aseguró.

Jódar consideró que el partido por una plaza en semifinales del torneo madrileño "ha estado igualado en algunos momentos", pero reconoció que Sinner "es un jugador muy completo".

"Lo demuestra en los momentos importantes del partido", insistió Jódar.

El español prefirió que no se le compare todavía con otras estrellas jóvenes como el propio Sinner o Carlos Alcaraz.

"Tanto Carlos como Jannik son dos grandes jugadores, (el tenista brasileño) João (Fonseca) y yo somos jugadores jóvenes que tenemos que aprender mucho", concluyó.