Inter Miami inaugura el Nu Stadium, una casa propia para redefinir el fútbol floridano

Con la presencia de David Beckham y otros de sus principales dirigentes, Inter Miami inauguró este sábado oficialmente el Nu Stadium como su nuevo hogar, en una ceremonia de cerca de 10 minutos que finalizó con el tradicional corte de listón.

Aunque Inter Miami no entró a la liga norteamericana (MLS) hasta la temporada 2020, el sueño de tener un estadio propio nació el 5 de febrero del 2014, cuando el comisionado Don Garber le otorgó la plaza al exseleccionado inglés.

La construcción de un estadio específico para fútbol en Miami se convirtió en un requisito fundamental.

Superando una serie de obstáculos políticos dentro de la ciudad y con el respaldo del cubano-americano Jorge Mas, el sueño se materializó con la apertura de una instalación con capacidad para 26.700 aficionados en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Miami.

“En nombre de la familia Mas y Beckham, quiero agradecer a todos los que han formado parte de este camino”, dijo Mas. “Este es el inicio de muchas celebraciones que tendremos juntos”.

“Le demostraremos al mundo que soñando todo es posible”, agregó el empresario de la construcción al finalizar la ceremonia en las afueras del principal acceso del estadio.