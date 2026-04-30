$!Inundación en el CAR alerta a Pandeportes

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) salió al paso este 30 de abril para explicar las razones de la inundación que se presentó en varias zonas del recién inaugurado Centro de Alto Rendimiento (CAR) Luis “Matador” Tejada de Juan Díaz, el pasado miércoles 29 de abril.

La entidad señala a la intensa lluvia, de varias horas de duración, que cayó ayer en Ciudad de Panamá, sumado a la acumulación de sedimentos y basura en los canales pluviales alrededor del CAR.

El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, señaló que todo está controlado y no se han visualizado afectaciones a causa del agua en las instalaciones del CAR y calificó lo ocurrido como “caso fortuito”. Aunque recalcó se hablará con el contratista de la obra para hacer adecuaciones en su sistema pluvial para que “estas situaciones no vuelvan a ocurrir”.

Cabe señalar que se reportó desbordamiento de quebradas ubicadas alrededor de este complejo deportivo, debido a la lluvia.