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Inundación en el CAR alerta a Pandeportes

Inundación en el CAR alerta a Pandeportes
Inundación en el CAR alerta a Pandeportes
Inundación en el CAR alerta a Pandeportes
Redacción Web
30 de abril de 2026

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) salió al paso este 30 de abril para explicar las razones de la inundación que se presentó en varias zonas del recién inaugurado Centro de Alto Rendimiento (CAR) Luis “Matador” Tejada de Juan Díaz, el pasado miércoles 29 de abril.

La entidad señala a la intensa lluvia, de varias horas de duración, que cayó ayer en Ciudad de Panamá, sumado a la acumulación de sedimentos y basura en los canales pluviales alrededor del CAR.

El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, señaló que todo está controlado y no se han visualizado afectaciones a causa del agua en las instalaciones del CAR y calificó lo ocurrido como “caso fortuito”. Aunque recalcó se hablará con el contratista de la obra para hacer adecuaciones en su sistema pluvial para que “estas situaciones no vuelvan a ocurrir”.

Cabe señalar que se reportó desbordamiento de quebradas ubicadas alrededor de este complejo deportivo, debido a la lluvia.

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Personal de la empresa contratista realizó este jueves limpieza del área y asumirá los costos de reparaciones y posibles daños en zonas de grama deportiva. El complejo, que del 12 al 15 de abril fue sede de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, presentó, en especial, anegamientos en la pista de atletismo.

La obra, ejecutada por el Consorcio Deporte Panameño, tuvo un costo total de $58,5 millones ($47,5 millones inicial e incluyó tres adendas, siendo la más reciente una de $10,9 millones).

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