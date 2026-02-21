Irlanda profana Twickenham con humillante derrota para Inglaterra

Irlanda se impuso por 42-21 a Inglaterra en partido de la tercera jornada del torneo Seis Naciones de rugby, disputado este sábado en Twickenham, el templo del rugby inglés.

El XV del Trébol, que anotó cinco tries, sumó la victoria por más diferencia en Inglaterra, superando el 32-15 de 2022.

Irlanda, con 9 puntos, puede aspirar aún al título del Seis Naciones, aunque deberá estar pendiente del resultado de Francia el domingo contra Italia.

Inglaterra, por su parte, prácticamente se despide de cualquier opción tras sumar su segunda derrota en tres jornadas, una semana después de perder en Escocia (31-20).

El gran protagonista del partido en Londres fue el medio scrum Jamison Gibson-Park, quien con una actuación memorable, que incluyó el primer try del partido a los 20 minutos de juego, guió a la victoria al equipo entrenado por Andy Farrell.

Con tres tries en la primera parte, el partido había quedado prácticamente sentenciado a la pausa (22-7) ante una Inglaterra superada en todos los frentes y que sólo pudo salvar el honor justo antes del descanso con la anotación de Fraser Dingwall.

A los cinco tries de los irlandeses, se unió el acierto con el pie del apertura Jack Crowley, autor de 17 puntos.